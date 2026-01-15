Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2508
Спасибо !
Так заработало. )
Осталось разобратся что к чему.
Где можно почитать про то как с индикаторов получать данные.
в F1 ничего понятного не нашел.
Ищите на сайте в документацииCopyBuffer
ATR это double а не int
В F1 это int.
В F1 это int.
Я думал Вам для МТ4, а для МТ5 надо через хендл
Понял. В следующий раз буду указывать платформу.
По печати видно, какая платформа :)
А может есть какой-либо другой способ, как можно узнать количество баров занимаемых в прямоугольником?
Определите из вопроса какая платформа
Согласен, облажался :)