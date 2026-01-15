Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2508

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko #:

Спасибо !

Так заработало. )

Осталось разобратся что к чему.

Где можно почитать про то как с индикаторов получать данные.

в F1 ничего понятного не нашел.

 
Maxim121285 #:

Спасибо !

Так заработало. )

Осталось разобратся что к чему.

Где можно почитать про то как с индикаторов получать данные.

в F1 ничего понятного не нашел.

Ищите на сайте в документации

CopyBuffer
 
Tretyakov Rostyslav #:
ATR это double а не int

В F1 это int.

iATR
Возвращает хэндл индикатора Average True Range. Всего один буфер.
int  iATR( 
   string           symbol,        // имя символа 
   ENUM_TIMEFRAMES  period,        // период 
   int              ma_period      // период усреднения 
   );
 
Maxim121285 #:

Спасибо !

Так заработало. )

Осталось разобратся что к чему.

Где можно почитать про то как с индикаторов получать данные.

в F1 ничего понятного не нашел.

iATR
 
Maxim121285 #:

В F1 это int.

Я думал Вам для МТ4, а для МТ5 надо через хендл
 
Tretyakov Rostyslav #:
Я думал Вам для МТ4, а для МТ5 надо через хендл
Понял. В следующий раз буду указывать платформу.
 
Maxim121285 #:
Понял. В следующий раз буду указывать платформу.

По печати видно, какая платформа :)


 
Sergei Gurov #:

А может есть какой-либо другой способ, как можно узнать количество баров занимаемых в прямоугольником?

int bars = Bars(_Symbol, PERIOD_CURRENT, Time1, Time2);
Такие вопросы лучше задавать здесь
 
Vitaly Muzichenko #:

По печати видно, какая платформа :)

Определите из вопроса какая платформа


 
Tretyakov Rostyslav #:

Определите из вопроса какая платформа

Согласен, облажался :)

1...250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515...2693
Новый комментарий