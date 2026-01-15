Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2502
Вопрос как его уменьшить ниже заданного предела?
Т.е. там есть какое-то ограничение, ниже которого сместить вправо не получается.
Может кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне.
Индикаторы EMA50 и EMA90 падают в течение длительного периода времени. Как вы можете запрограммировать это более разумно и добавить наклон EMA?
Кто может помочь мне, если вы не против?
Помогите мне, пожалуйста, кто-нибудь.
MACD будет иметь близкий результат, не развивая ничего
Всем привет!
Ребята! Кто со структурами работает ...Хэлп!
Например, дана следующая структура:
Предположим, что значения цены и времени в переменных структуры, массива уже есть , записаны...
Как мне обратиться к этим данным через аргумент функции...?
Например, Нужно вывести все эти значения на печать
В первом приближении как-то так:
Можно и без enum, через int, но так чуть красивее и понятнее.
Подскажите, пожалуйста, как можно вызвать OnCalculate из OnTimer()?
из старого, но рабочего:
то есть можно скопировать тайм-серии в массивы и вызвать OnCalculate
но лучше и из OnTimer и из OnCalculate вызывать третью функцию MyCalc, собственный рассчётный метод.
Немного не туда возможно, админы если что переместят.
Удалил из другой ветки, здесь думаю правильнее разместить.
Несколько месяцев у меня счет был в отключенных. Оповещение об удалении не приходило. Всё ок было. Сегодня захотел восстановить - счета нет. Сообщений об удалении небыло.
Пытаюсь обратиться в ТП. Жму на кнопку, чтобы попасть на форму обратной связи. Реакции никакой. Как будто она не работает. Пробовал с обычного компа и с ВПС.
Кто знает в чем дело, в первую очередь с кнопкой обратной связи и как теперь в ТП писать, подскажите пожалуйста.
И про сигнал, почему удалили из раздела отключенные и даже "во все сигналы" его нет, тоже интересно узнать почему.
Только я не хочу каждый раз в принте писать цену Low или Close...У меня так получается два принта Print
Print идет один, одной строчкой, а цену (Low или Close) я назначаю когда инициализирую всю функцию PrintPrice в On Timer
Без структуры это выглядело бы так:
А к структуре не знаю как обратиться...
из старого, но рабочего:
то есть можно скопировать тайм-серии в массивы и вызвать OnCalculate
но лучше и из OnTimer и из OnCalculate вызывать третью функцию MyCalc, собственный рассчётный метод.