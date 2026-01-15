Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2499
Ребята! Подскажите пожалуйста,
1. Можно ли установить советник на web-версию МТ5?
2. Можно ли в МТ5 web версии, зафиксировать часть позиции лимитом
*Декстопной версией нет возможности пользоваться
пользоваться
надо читать руководство пользователя:
1. нет.
2. если у вас счет типа неттинг - данные о вариантах лимиток (а он там один просто выставляете меньшим объемом) - получается можно фиксировать - выставляя лимитки меньшим объемом чем позиция.
Здравствуйте, Программисты! Подскажите пожалуйста почему у меня в индикаторе при переключении таймфреймов не сохраняется статическая переменная. В советнике нет такой проблемы, работает как в справке.
Я что то делаю не так ? Язык MQL4, в MQL5 не проверял пока.
https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/running
Смотрите про отличия в выгрузке и загрузке индикаторов и советников.
Благодарю! Я получил ответ на свой вопрос!!!