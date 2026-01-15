Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2499

Ответь, Александровск,
И, Харьков, ответь:
Давно ль по-испански
Вы начали петь?
JRandomTrader #:
Да кстати хз. Может модераторы перевели- запрос видимо в базе был от испанца... )

 
Почитайте док-ию или тут поинтересуйтесь - есть вроде в тестере пополнение счета... )
Или типа обыгрывайте тему типа старт с 10000 далее словили просадку - сами далее в коде робота сформировали тек отчет это делается до тестера - в роботе вашим кодом. И далее уже продолжили тест типа с 9000 уе. Естественно имея отчет по просадке предыдущей 1000 уе. Как то так.....

 
JRandomTrader #:
Ребята! Подскажите пожалуйста,

1. Можно ли установить советник на web-версию МТ5?

2.  Можно ли в МТ5 web версии, зафиксировать часть позиции лимитом

*Декстопной версией нет возможности пользоваться

 
Maioza #:
надо читать руководство пользователя: 

1. нет.

2. если у вас счет типа неттинг - данные о вариантах лимиток (а он там один просто выставляете меньшим объемом) - получается можно фиксировать - выставляя лимитки меньшим объемом чем позиция.

 
Roman Shiredchenko #:
Почитайте док-ию или тут поинтересуйтесь - есть вроде в тестере пополнение счета... )
Или типа обыгрывайте тему типа старт с 10000 далее словили просадку - сами далее в коде робота сформировали тек отчет это делается до тестера - в роботе вашим кодом. И далее уже продолжили тест типа с 9000 уе. Естественно имея отчет по просадке предыдущей 1000 уе. Как то так.....

Ок, спасибо, покопаю...
 

Здравствуйте, Программисты! Подскажите пожалуйста почему у меня в индикаторе при переключении таймфреймов не сохраняется статическая переменная. В советнике нет такой проблемы, работает как в справке.
Я что то делаю не так ? Язык MQL4, в  MQL5 не проверял пока.



#property strict
#property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()
{
   static int indicator_c=0;
   
   Print(" +++++++++++++++++++ indicator_c=",indicator_c);
   indicator_c++;
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Aleksandr Blinov #:

Здравствуйте, Программисты! Подскажите пожалуйста почему у меня в индикаторе при переключении таймфреймов не сохраняется статическая переменная. В советнике нет такой проблемы, работает как в справке.
Я что то делаю не так ?

Смотрите про отличия в выгрузке и загрузке индикаторов и советников.

 
JRandomTrader #:

Смотрите про отличия в выгрузке и загрузке индикаторов и советников.

Благодарю! Я получил ответ на свой вопрос!!!

