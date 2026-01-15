Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2507

подскажите в чём косяк 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                            6.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009-2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 10
#property indicator_plots   2
//---- plot ZigZag 1
#property indicator_label1  "ZigZag1"
#property indicator_type1   DRAW_SECTION
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//---- plot ZigZag 2
#property indicator_label2  "ZigZag2"
#property indicator_type2   DRAW_SECTION
#property indicator_color2  clrBlueViolet
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- input parameters ZigZag 1
input int      InpDepth    =26;
input int      InpDeviation=12;
input int      InpBackstep =9;
//--- input parameters ZigZag 2
input int      Inp_Depth    =12;
input int      Inp_Deviation=5;
input int      Inp_Backstep =3;
//--- indicator buffers ZigZag 1
double         ZigZagBuffer[];      //
double         HighMapBuffer[];     //
double         LowMapBuffer[];      //
int            ExtRecalc=3;         //
//--- indicator buffers ZigZag 2
double         ZigZag_Buffer[];      // main buffer
double         HighMap_Buffer[];     // ZigZag high extremes (peaks)
double         LowMap_Buffer[];      // ZigZag low extremes (bottoms)
int            Ext_Recalc=3;         // number of last extremes for recalculation
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,HighMapBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(2,LowMapBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//
   SetIndexBuffer(3,ZigZag_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,HighMap_Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(5,LowMap_Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- set short name and digits
  // PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ZigZag("+(string)InpDepth+","+(string)InpDeviation+","+(string)InpBackstep+")");
  // PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"ZigZag("+(string)Inp_Depth+","+(string)Inp_Deviation+","+(string)Inp_Backstep+")");
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);
//--- set an empty value
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Search for the index of the highest bar                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int Highest(const double &array[],int depth,int start)
  {
//--- validation of the start index
   if(start<0)
     {
      Print("Invalid parameter in the function Highest, start =",start);
      return 0;
     }
   int size=ArraySize(array);
//--- reduce depth to the available data if needed
   if(start-depth<0)
      depth=start;
   double max=array[start];
//--- start searching
   int index=start;
   for(int i=start; i>start-depth; i--)
     {
      if(array[i]>max)
        {
         index=i;
         max=array[i];
        }
     }
//--- return index of the highest bar
   return(index);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Search for the index of the lowest bar                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int Lowest(const double &array[],int depth,int start)
  {
//--- validation of the start index
   if(start<0)
     {
      Print("Invalid parameter in the function iLowest, start =",start);
      return 0;
     }
   int size=ArraySize(array);
//--- reduce depth to the available data if needed
   if(start-depth<0)
      depth=start;
   double min=array[start];
//--- start searching
   int index=start;
   for(int i=start; i>start-depth; i--)
     {
      if(array[i]<min)
        {
         index=i;
         min=array[i];
        }
     }
//--- return index of the lowest bar
   return(index);
  }
//--- auxiliary enumeration
enum EnSearchMode
  {
   Peak=1,    // searching for the next ZigZag peak
   Bottom=-1  // searching for the next ZigZag bottom
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int zig(const int rates_total,
        const int prev_calculated,
        const datetime &time[],
        const double &open[],
        const double &high[],
        const double &low[],
        const double &close[],
        const long &tick_volume[],
        const long &volume[],
        const int &spread[])
  {
   int i=0;
   int limit=0,extreme_counter=0,extreme_search=0;
   int shift=0,back=0,last_high_pos=0,last_low_pos=0;
   double val=0,res=0;
   double curlow=0,curhigh=0,last_high=0,last_low=0;
//--- initializing
   if(prev_calculated==0)
     {
      ArrayInitialize(ZigZag_Buffer,0.0);
      ArrayInitialize(HighMap_Buffer,0.0);
      ArrayInitialize(LowMap_Buffer,0.0);
     }
//---
   if(rates_total<100)
      //return(0);
      //--- set start position for calculations
      if(prev_calculated==0)
         limit=Inp_Depth;
//--- ZigZag was already calculated before
   if(prev_calculated>0)
     {
      i=rates_total-1;
      //--- searching for the third extremum from the last uncompleted bar
      while(extreme_counter<ExtRecalc && i>rates_total-100)
        {
         res=ZigZag_Buffer[i];
         if(res!=0)
            extreme_counter++;
         i--;
        }
      i++;
      limit=i;
      //--- what type of exremum we search for
      if(LowMap_Buffer[i]!=0)
        {
         curlow=LowMap_Buffer[i];
         extreme_search=Peak;
        }
      else
        {
         curhigh=HighMap_Buffer[i];
         extreme_search=Bottom;
        }
      //--- clear indicator values
      for(i=limit+1; i<rates_total && !IsStopped(); i++)
        {
         ZigZag_Buffer[i] =0.0;
         LowMap_Buffer[i] =0.0;
         HighMap_Buffer[i]=0.0;
        }
     }
//--- searching for high and low extremes
   for(shift=limit; shift<rates_total && !IsStopped(); shift++)
     {
      //--- low
      val=low[Lowest(low,Inp_Depth,shift)];
      if(val==last_low)
         val=0.0;
      else
        {
         last_low=val;
         if((low[shift]-val)>Inp_Deviation*_Point)
            val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=Inp_Backstep; back++)
              {
               res=LowMap_Buffer[shift-back];
               if((res!=0) && (res>val))
                  LowMap_Buffer[shift-back]=0.0;
              }
           }
        }
      if(low[shift]==val)
         LowMap_Buffer[shift]=val;
      else
         LowMap_Buffer[shift]=0.0;
      //--- high
      val=high[Highest(high,Inp_Depth,shift)];
      if(val==last_high)
         val=0.0;
      else
        {
         last_high=val;
         if((val-high[shift])>Inp_Deviation*_Point)
            val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=Inp_Backstep; back++)
              {
               res=HighMap_Buffer[shift-back];
               if((res!=0) && (res<val))
                  HighMap_Buffer[shift-back]=0.0;
              }
           }
        }
      if(high[shift]==val)
         HighMap_Buffer[shift]=val;
      else
         HighMap_Buffer[shift]=0.0;
     }
//--- set last values
   if(extreme_search==0) // undefined values
     {
      last_low=0;
      last_high=0;
     }
   else
     {
      last_low=curlow;
      last_high=curhigh;
     }
//--- final selection of extreme points for ZigZag
   for(shift=limit; shift<rates_total && !IsStopped(); shift++)
     {
      res=0.0;
      switch(extreme_search)
        {
         case 0: // search for an extremum
            if(last_low==0 && last_high==0)
              {
               if(HighMap_Buffer[shift]!=0)
                 {
                  last_high=high[shift];
                  last_high_pos=shift;
                  extreme_search=Bottom;
                  ZigZag_Buffer[shift]=last_high;
                  res=1;
                 }
               if(LowMap_Buffer[shift]!=0)
                 {
                  last_low=low[shift];
                  last_low_pos=shift;
                  extreme_search=Peak;
                  ZigZag_Buffer[shift]=last_low;
                  res=1;
                 }
              }
            break;
         case Peak: // search for peak
            if(LowMap_Buffer[shift]!=0.0 && LowMap_Buffer[shift]<last_low && HighMap_Buffer[shift]==0.0)
              {
               ZigZag_Buffer[last_low_pos]=0.0;
               last_low_pos=shift;
               last_low=LowMap_Buffer[shift];
               ZigZag_Buffer[shift]=last_low;
               res=1;
              }
            if(HighMap_Buffer[shift]!=0.0 && LowMap_Buffer[shift]==0.0)
              {
               last_high=HighMap_Buffer[shift];
               last_high_pos=shift;
               ZigZag_Buffer[shift]=last_high;
               extreme_search=Bottom;
               res=1;
              }
            break;
         case Bottom: // search for bottom
            if(HighMap_Buffer[shift]!=0.0 && HighMap_Buffer[shift]>last_high && LowMap_Buffer[shift]==0.0)
              {
               ZigZag_Buffer[last_high_pos]=0.0;
               last_high_pos=shift;
               last_high=HighMap_Buffer[shift];
               ZigZag_Buffer[shift]=last_high;
              }
            if(LowMap_Buffer[shift]!=0.0 && HighMap_Buffer[shift]==0.0)
              {
               last_low=LowMap_Buffer[shift];
               last_low_pos=shift;
               ZigZag_Buffer[shift]=last_low;
               extreme_search=Peak;
              }
            break;
         default:
            return(rates_total);
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   int i=0;
   int limit=0,extreme_counter=0,extreme_search=0;
   int shift=0,back=0,last_high_pos=0,last_low_pos=0;
   double val=0,res=0;
   double curlow=0,curhigh=0,last_high=0,last_low=0;
//--- initializing
   if(prev_calculated==0)
     {
      ArrayInitialize(ZigZagBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0);
     }
//---
   if(rates_total<100)
      return(0);
//--- set start position for calculations
   if(prev_calculated==0)
      limit=InpDepth;
//--- ZigZag was already calculated before
   if(prev_calculated>0)
     {
      i=rates_total-1;
      //--- searching for the third extremum from the last uncompleted bar
      while(extreme_counter<ExtRecalc && i>rates_total-100)
        {
         res=ZigZagBuffer[i];
         if(res!=0)
            extreme_counter++;
         i--;
        }
      i++;
      limit=i;
      //--- what type of exremum we search for
      if(LowMapBuffer[i]!=0)
        {
         curlow=LowMapBuffer[i];
         extreme_search=Peak;
        }
      else
        {
         curhigh=HighMapBuffer[i];
         extreme_search=Bottom;
        }
      //--- clear indicator values
      for(i=limit+1; i<rates_total && !IsStopped(); i++)
        {
         ZigZagBuffer[i] =0.0;
         LowMapBuffer[i] =0.0;
         HighMapBuffer[i]=0.0;
        }
     }
//--- searching for high and low extremes
   for(shift=limit; shift<rates_total && !IsStopped(); shift++)
     {
      //--- low
      val=low[Lowest(low,InpDepth,shift)];
      if(val==last_low)
         val=0.0;
      else
        {
         last_low=val;
         if((low[shift]-val)>InpDeviation*_Point)
            val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=InpBackstep; back++)
              {
               res=LowMapBuffer[shift-back];
               if((res!=0) && (res>val))
                  LowMapBuffer[shift-back]=0.0;
              }
           }
        }
      if(low[shift]==val)
         LowMapBuffer[shift]=val;
      else
         LowMapBuffer[shift]=0.0;
      //--- high
      val=high[Highest(high,InpDepth,shift)];
      if(val==last_high)
         val=0.0;
      else
        {
         last_high=val;
         if((val-high[shift])>InpDeviation*_Point)
            val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=InpBackstep; back++)
              {
               res=HighMapBuffer[shift-back];
               if((res!=0) && (res<val))
                  HighMapBuffer[shift-back]=0.0;
              }
           }
        }
      if(high[shift]==val)
         HighMapBuffer[shift]=val;
      else
         HighMapBuffer[shift]=0.0;
     }
//--- set last values
   if(extreme_search==0) // undefined values
     {
      last_low=0;
      last_high=0;
     }
   else
     {
      last_low=curlow;
      last_high=curhigh;
     }
//--- final selection of extreme points for ZigZag
   for(shift=limit; shift<rates_total && !IsStopped(); shift++)
     {
      res=0.0;
      switch(extreme_search)
        {
         case 0: // search for an extremum
            if(last_low==0 && last_high==0)
              {
               if(HighMapBuffer[shift]!=0)
                 {
                  last_high=high[shift];
                  last_high_pos=shift;
                  extreme_search=Bottom;
                  ZigZagBuffer[shift]=last_high;
                  res=1;
                 }
               if(LowMapBuffer[shift]!=0)
                 {
                  last_low=low[shift];
                  last_low_pos=shift;
                  extreme_search=Peak;
                  ZigZagBuffer[shift]=last_low;
                  res=1;
                 }
              }
            break;
         case Peak: // search for peak
            if(LowMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]<last_low && HighMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               ZigZagBuffer[last_low_pos]=0.0;
               last_low_pos=shift;
               last_low=LowMapBuffer[shift];
               ZigZagBuffer[shift]=last_low;
               res=1;
              }
            if(HighMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               last_high=HighMapBuffer[shift];
               last_high_pos=shift;
               ZigZagBuffer[shift]=last_high;
               extreme_search=Bottom;
               res=1;
              }
            break;
         case Bottom: // search for bottom
            if(HighMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]>last_high && LowMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               ZigZagBuffer[last_high_pos]=0.0;
               last_high_pos=shift;
               last_high=HighMapBuffer[shift];
               ZigZagBuffer[shift]=last_high;
              }
            if(LowMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               last_low=LowMapBuffer[shift];
               last_low_pos=shift;
               ZigZagBuffer[shift]=last_low;
               extreme_search=Peak;
              }
            break;
         default:
            return(rates_total);
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
При компиляции ошибок и предупреждений нет
Файлы:
XAUUSDrfdH4.png  44 kb
 
Sergei Gurov #:

А может есть какой-либо другой способ, как можно узнать количество баров занимаемых в прямоугольником?

Конечно есть. Можно пальцем посчитать на мониторе…))

Для меня не совсем понятно что вы хотите написать. Ну взяли вы время с координат прямоугольника… и что? Вам надо количество баров исходя из этих дат? Ну возьмите функцию Bars() в которой указывается диапахон времени.

 
Игорь #:
При компиляции ошибок и предупреждений нет
Поздравляю, значит все правильно написали.
 
Tretyakov Rostyslav #:
Поздравляю, значит все правильно написали.

Здравствуйте. В тексте есть логическая ошибка. Верхний (синий) зигзаг, рисуется по максимумам, а минимумы пропускает. При этом второй (красный) зиг-заг рисуется правильно.

 

Подскажите как из индикатора ATR получить данные для Советника.

Пришслось кастылить )

  double myATR(void)
     {
      double myATR = (iHigh(Symbol(), PERIOD_D1, 1) - iLow(Symbol(), PERIOD_D1, 1)) +
                     (iHigh(Symbol(), PERIOD_D1, 2) - iLow(Symbol(), PERIOD_D1, 2)) +
                     (iHigh(Symbol(), PERIOD_D1, 3) - iLow(Symbol(), PERIOD_D1, 3)) +
                     (iHigh(Symbol(), PERIOD_D1, 4) - iLow(Symbol(), PERIOD_D1, 4)) +
                     (iHigh(Symbol(), PERIOD_D1, 5) - iLow(Symbol(), PERIOD_D1, 5));
      double myATR1 = NormalizeDouble(myATR / 5, Digits());
      return myATR1;
     }
 
Maxim121285 #:

Подскажите как из индикатора ATR получить данные для Советника.

Пришслось кастылить )

Зачем такие сложности?!

можно так

myATR=iATR(_Symbol,PERIOD_D1,5,1);
 
Игорь #:
Верхний (синий) зигзаг, рисуется по максимумам

Потому что рисует "HighMapBuffer ",

а обращения к функции zig() вообще нет нигде.

 
Tretyakov Rostyslav #:

Зачем такие сложности?!

можно так

Так не работает выдает не то что надо.

void OnStart()
  {

int myATR = iATR(NULL,PERIOD_D1,5);
Print(myATR);
}
//Результат:
//2024.12.29 16:43:08.176       a (EURUSD,H1)   10
 
Maxim121285 #:
myATR = iATR(NULL,PERIOD_D1,5); 
int OnInit()
{
  myATR = iATR(NULL,PERIOD_D1);
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
int myATR;
double buf[1];
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
  CopyBuffer(myATR,0,5,1,buf);
  double ATR = buf[0];//myATR = iATR(NULL,PERIOD_D1,5);
 
Maxim121285 #:

Так не работает выдает не то что надо.

ATR это double а не int
