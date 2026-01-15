Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2507
А может есть какой-либо другой способ, как можно узнать количество баров занимаемых в прямоугольником?
Конечно есть. Можно пальцем посчитать на мониторе…))
Для меня не совсем понятно что вы хотите написать. Ну взяли вы время с координат прямоугольника… и что? Вам надо количество баров исходя из этих дат? Ну возьмите функцию Bars() в которой указывается диапахон времени.
При компиляции ошибок и предупреждений нет
Поздравляю, значит все правильно написали.
Здравствуйте. В тексте есть логическая ошибка. Верхний (синий) зигзаг, рисуется по максимумам, а минимумы пропускает. При этом второй (красный) зиг-заг рисуется правильно.
Подскажите как из индикатора ATR получить данные для Советника.
Пришслось кастылить )
Зачем такие сложности?!
можно так
Верхний (синий) зигзаг, рисуется по максимумам
Потому что рисует "HighMapBuffer ",
а обращения к функции zig() вообще нет нигде.
Так не работает выдает не то что надо.
myATR = iATR(NULL,PERIOD_D1,5);
Так не работает выдает не то что надо.