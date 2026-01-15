Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2431
Я нашёл ещё один, но он тоже ex4.
Может быть есть похожие советники сеточники с функцией:
В полуавтоматическом режиме допустимо использование бота для сопровождения сеткой (в т.ч. усреднение) одного рыночного/отложенного ордера, открытого/выставленного вами по вашей ТС вручную/скриптом или другим ботом.
Добрый день, коллеги.
Не могу быстро разобраться, как в индикаторе связывать plot c buffers.
Нужно попарно закрасить пространство между 2мя линиями. и нулевой линией. то есть между зеленой и нулевой и между красной и нулевой.
Если МТ5, то добавить ещё два стиля DRAW_FILLING и соответственно 4 индикаторных буфера к ним.
Спасибо, разобралась, Как только вопрос здесь написала ))
Я собственно так и делала, только не учла один нюанс
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы данные последней свечи не отображались совсем в подвальном индикаторе MT5
В МТ4 -SetIndexLabel(0,NULL);
Спасибо. Но Аналог в МT5 так не работает
PlotIndexSetString(0, PLOT_LABEL, NULL);
PlotIndexSetInteger(0, PLOT_SHOW_DATA, false);
Спасибо )
Но тогда данные не отображаются в Data Window. А нужно только из окна индикатора их убрать, так как последний бар не рассчитывается и там все время 0
ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_OHLC,ChartWindowFind(),0)