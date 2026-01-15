Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2431

Новый комментарий
 

Я нашёл ещё один, но он тоже ex4.

Может быть есть похожие советники сеточники  с функцией:

В полуавтоматическом режиме допустимо использование бота для сопровождения сеткой (в т.ч. усреднение) одного рыночного/отложенного ордера, открытого/выставленного вами по вашей ТС вручную/скриптом или другим ботом.

 

Добрый день, коллеги.

Не могу быстро разобраться, как в индикаторе связывать plot c buffers.

Нужно попарно закрасить пространство между 2мя линиями. и нулевой линией. то есть между зеленой и нулевой и между красной и нулевой.


 
Elena Baranova #:

Добрый день, коллеги.

Не могу быстро разобраться, как в индикаторе связывать plot c buffers.

Нужно попарно закрасить пространство между 2мя линиями. и нулевой линией. то есть между зеленой и нулевой и между красной и нулевой.

Если МТ5, то добавить ещё два стиля DRAW_FILLING и соответственно 4  индикаторных буфера к ним. 

 
Aleksandr Slavskii #:

Если МТ5, то добавить ещё два стиля DRAW_FILLING и соответственно 4  индикаторных буфера к ним. 

Спасибо, разобралась, Как только вопрос здесь написала ))

Я собственно так и делала, только не учла один нюанс

 

Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы данные последней свечи не отображались совсем в подвальном индикаторе MT5

 
Elena Baranova #:

Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы данные последней свечи не отображались совсем в подвальном индикаторе MT5

В МТ4 -SetIndexLabel(0,NULL);

 
Tretyakov Rostyslav #:

В МТ4 -SetIndexLabel(0,NULL);

Спасибо. Но Аналог в МT5 так не работает

PlotIndexSetString(0, PLOT_LABEL, NULL);

 
Elena Baranova #:

Спасибо. Но Аналог в МT5 так не работает

PlotIndexSetString(0, PLOT_LABEL, NULL);

PlotIndexSetInteger(0, PLOT_SHOW_DATA, false);
 
Aleksandr Slavskii #:
PlotIndexSetInteger(0, PLOT_SHOW_DATA, false);

Спасибо )

Но тогда данные не отображаются в Data Window. А нужно только из окна индикатора их убрать, так как последний бар не рассчитывается и там все время 0

 

ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_OHLC,ChartWindowFind(),0)

1...242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438...2693
Новый комментарий