Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2425
Здравствуйте. Хочу сделать советник. Он очень простой, но я нигде не нашел похожего. Я нашел 3 советника, каждый из которых удовлетворяет 1 условие и задача - их объеденить в один.
Для начала вот есть советник, который открывает отложки со стопами и траллом, но нужно, чтобы он запускался и закрывался по времени.
Я выставил переменные открытия и закрытия ордеров, а вот дальше никак не могу разобраться как вставить таймер в код.
Помогите разобраться.
Я нашел 3 советника
где вы все ЭТО находите ? на каких, извините, помойках
оно ужас какое старое...10-15 лет. и с тьмой очевидных ошибок. То есть даже тогда оно не работало
тут ничем не помочь, тут просто переписать заново
Но всё работает как нужно. Просто возможно код корявый. У меня есть еще один советник:
В этом советнике ордера открываются по времени, но нет траллинг стопа и у него нет сопровождения цены, путём перемещения стопов вслед за ценой, как в первом советнике. Вот в чём проблема. Это наверное сделать трудней, чем в первый вставить таймер.
сейчас вы будете уверять что и второй советник тоже "работает как нужно" ? :-)
на сайте есть учебник, какой-никакой, но есть :
не поленитесь, полистайте
есть справка, в редакторе по F1. Тоже крайне рекомендуется к прочтению
.
Приведённый код старый-старый. Не рабочий. Написан явно не вами.
И ваших попыток с ним разобраться и его обновить/исправить тоже не видно.
Чем тут помочь ? сами-то не пытаетесь делать
Ну, в обще-то и второй работает нормально. Подскажите, а где по вашему находятся ошибки у первого советника? Он корректно работает.
во первых метода int start() нет давным-давно, int deinit() тоже, extern тоже устарели..
во вторых при OrderSelect()=false, что не такая уж редкость, он откроет лишнюю позицию.
исправляйте
PS/ второй ордера будет закрывать через раз
не рабочие ни тот ни другой..
Ясно. Давайте я просто расскажу, что нужно от советника, а вы может быть подскажете какой-нибудь. Наверняка такой есть.
В определенное время советник запускается. Выставляются два отложенных ордера By stop и Sell stop на определенном расстоянии от цены со стоплоссами и передвигаются за ценой с определённым интервалом времени, как в первом советнике, который я выкладывал. Если один из них срабатывает, то второй удаляется и срабатывает тралл. Дальше, если цена идет в этом направлении, то на определенном уровне открываются ордера с множителем (0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) и у всех идет траллинг стоп. Как только общий стоп сработал, то всё закрывается и опять выставляются два отложенных ордера By stop и Sell stop на определенном расстоянии от цены со стоплоссами и передвигаются за ценой с определённым интервалом времени.
И в определённое время советник закрывается.
Гляньте в личку
Всем привет. Подскажите, как можно сделать дисконнект в тестере? есть эксперт по сетке и при дисконнекте на реальной торговле он перезапускается и начинает все с нуля, вижу как вариант каждое открытие новой сделки сохранять в блокноте и при дисконнекте и повтором подключении читать блокнот на наличии инфы, чет нигде не нашел как можно сделать дисконнект на тестере, либо можно просто в коде написать отключение и подключение например через 10 баров.. как-нибудь так?
Чтобы протестить естественно)