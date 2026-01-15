Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1212
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не расстраивайтесь. Я с математикой до сих пор на "Вы".
Вы меня заинтриговали. Вспомнить не могу потому что никогда не слышал его высказывания на эту тему. И что же он сказал что бы успокоить меня?
Если Вы с математикой до сих пор на Вы...я это понимаю что вы с ней сильно дружите и хорошо ее понимаете. Тем более что Вы - МОДЕРАТОР !!!! А если вместе с этим Вы предлагаете мне не расстраиваться , я это расцениваю как намек на то что Вы всегда, как более опытный товарищ , поможете найти мне ответ на трудный для меня вопрос по теме этого форума.
Для составления алгоритмов, мне кажется, нужна логика. А это далеко не математика. И вот с ней я никак не дружу - только нужный справочный материал и помощь тех, кто дружит.
Ты очень заблуждаешься, без логики нет математики.
Перечисляем что имеем, знаем что должны получить и строим логическую последовательность действий для достижения цели.
Ты очень заблуждаешься, без логики нет математики.
Перечисляем что имеем, знаем что должны получить и строим логическую последовательность действий для достижения цели.
Ой, да ладно... Логика - не есть 2х2...
Пришел Петька к Чапаеву и спрашивает что такое логика?
Чапаев отправляет к Фурманову.
- Фурманов скажи, что такое логика?
- Ну вот смотри. У тебя спички есть?
- Есть.
- Значит ты куришь. Ну если куришь, значит с девками балуешь, ну а если балуешься - значит мужик. Логично?
- Логично.
- Ну, теперь понял?
- Понял.
Приходит к Чапаеву. Чапаев его и спрашивает:
- Ну что, узнал?
- Узнал.
- Ну и что?
- У тебя спички есть?
- Нет.
- Ну тогда ты не мужик.
Вы меня заинтриговали. Вспомнить не могу потому что никогда не слышал его высказывания на эту тему. И что же он сказал что бы успокоить меня?
Если Вы с математикой до сих пор на Вы...я это понимаю что вы с ней сильно дружите и хорошо ее понимаете. Тем более что Вы - МОДЕРАТОР !!!! А если вместе с этим Вы предлагаете мне не расстраиваться , я это расцениваю как намек на то что Вы всегда, как более опытный товарищ , поможете найти мне ответ на трудный для меня вопрос по теме этого форума.
Наоборот. На "Вы" - это значит недружеское отношение. Идти "на Вы" с древних времён означает идти в поход на недруга. Посылали гонца с сообщением про "иду на Вы".
Сиё означает, что я не дружу с математикой. Там, где мне нужно, я использую чужие знания - справочники, подсказки друзей и знакомых. Это не зазорно. Генри Форд:
Генри Форд закончил в школе шесть классов.
Во время первой мировой войны одна чикагская газета обозвала его «невежественным пацифистом». Так как Генри Форд обиделся и подал в суд, то газете надо было доказать, что он, во-первых, - невежа, а, во-вторых, - пацифист (то есть противник войны).
Адвокаты газеты посчитали, что доказать невежественность Форда будет довольно легко, ведь он окончил всего шесть классов и, по их мнению, ничем кроме своих машин не интересовался. Они очень тщательно подготовились и начали в суде задавать вопросы примерно такого плана: “Кто такой Бенедикт Арнольд?” или “Сколько солдат было послано Великобританией в Америку для подавления восстания 1776 года?” Сначала Форд был в добродушном настроении и даже пытался острить, отвечая на второй вопрос, что не знает, сколько точно было послано англичан в Америку подавлять восстание, но знает наверняка, что назад их вернулось гораздо меньше.
Когда же его “завели” очередными оскорблениями, он не выдержал и, показав пальцем на адвоката, очень резко произнес примерно следующее: “Если мне, действительно, нужно будет дать ответы на твои вопросы, то мне достаточно нажать кнопку и возле меня окажется куча специалистов, способных ответить на эти, а также на все другие твои дурацкие вопросы. А теперь ты мне ответь, зачем я должен хранить в памяти целую кучу ненужных мне сведений, если у меня есть куча помощников, обеспечивающих меня любыми знаниями в любой момент, как только они мне потребуются”.
На этот вопрос убедительного ответа не последовало, и суд не мог согласиться с тем, что Форд является необразованным человеком. Нам с Вами тоже совершенно ясно, что Форд со своими шестью классами обучения смог образовать не только самого себя, но и огромную автомобильную империю, а в придачу он образовал сотню великих людей и прекраснейших специалистов, работающих в его фирме. Более того, Форд считается классиком менеджмента (одним из создателей науки управления).
Ой, да ладно... Логика - не есть 2х2...
2×2 это арифметика, а не математика.
А анекдот я слышал в другой интерпретации:
Анка селёдку есть? Значит она воду пьёт, отсюда логический вывод что она и сс……т и соответственно у неё ***** есть и значит её ****** можно. Ну это вкратце.
Наоборот. На "Вы" - это значит недружеское отношение. Идти "на Вы" с древних времён означает идти в поход на недруга. Посылали гонца с сообщением про "иду на Вы".
Сиё означает, что я не дружу с математикой. Там, где мне нужно, я использую чужие знания - справочники, подсказки друзей и знакомых. Это не зазорно. Генри Форд:
Ты не смотрел фильм «Снова в школу»? Мне нравится.
Про Г.Форда - советую хотя бы Википедию почитать (мне хватило, что бы проникнуться). Не надо примерять на себя слова Человека, сделавшего первый народный автомобиль, хотя бы до тех пор, пока у Вас патентов, для начала, 10% по количеству от его не будет или пока соизмеримый бизнесс сами, с нуля, не поднимите.
Это к чему? Хотите сказать, что пока человек (не Генри Форд) не создаст с нуля свою корпорацию, ему нельзя пользоваться справочниками и услугами консультантов?
Эк вас загнуло... Понимаю - самоизоляция и всё такое... Только не нужно изолировать и разум впридачу.
Наоборот. На "Вы" - это значит недружеское отношение. Идти "на Вы" с древних времён означает идти в поход на недруга. Посылали гонца с сообщением про "иду на Вы".
Сиё означает, что я не дружу с математикой. Там, где мне нужно, я использую чужие знания - справочники, подсказки друзей и знакомых. Это не зазорно. Генри Форд:
Нонсенс... с логикой не дружите, с математикой не дружите ..... и в то же время давно и успешно модерируете форум тематика которого пронизана тотально и логикой и математикой.
“..... возле меня окажется куча специалистов, способных ответить на .... вопросы. ....зачем я должен хранить в памяти целую кучу ненужных мне сведений, если у меня есть куча помощников, обеспечивающих меня любыми знаниями в любой момент, как только они мне потребуются”
Думаю, что знания которыми обладала куча специалистов не были знаниями самого Форда и никогда ими не стали. Тем более - потребности в этих знаниях у него не было, поскольку он назвал их ненужными. И если бы эти специалисты попытались бы передать свои знания Форду он не смог бы эти знания усвоить и оперировать ими в практических целях. Что бы усваивать новые знания нужно уже иметь немного более чем общие представления о предмете с которым связаны новые знания. В приведенном примере специалисты обеспечивали знаниями не Форда, а адвокатов.
А в Ваших мозгах, как мне кажется есть достаточный набор систематизированных знаний и по математике и по логике и этот набор позволяет Вам быстро и правильно составлять поисковый запрос на новую и недостающую Вам информацию и быстро и правильно ее интерпретировать. Уверен что в Ваших мозгах не может не быть такой информации поскольку Вы каждый день по многу часов проводите на этом форуме и пропускаете через свой мозг огромное количество информации связанной именно с математикой и логикой. Это похоже на изучение иностранного языка методом погружения. Его усваивание происходит автоматически, спонтанно и может быть даже против воли погружаемого.
Если мне сейчас 100 академиков начнут объяснять правила вычисления интегральных уравнений - я не научусь их вычислять до тех пор пока они не вложат в мою голову и не разложат в ней по полочкам все учебники математики и алгебры которые я должен был усвоить в школе до того как учитель начал объяснять нам тему интегральный уравнений.
Аналогично и в изучении MQL Если ты не понимаешь что такое переменная и для чего она нужна, то трудно понять даже что такое знание переменной , я уже не говорю о других даже не очень сложных понятиях.