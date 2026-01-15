Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2427

Roman Shiredchenko #:

кОЛЛЕГИ - вопрос организационный...  написал робота - вроде торгует по условиям... еще не до конца проверил...

Интересует - может кто знает - напишите каким образом можно организовать учет так называемых виртуальных сделок? т.е. робот запущен, но реал не торгует - но вместо открытия - закрытия сам пункты считает и например на экран выводит... там не надо формировать типа полного отчета о виртуальных торгах... достаточно текущий лосс или профит по символам (торгуется одновременно два символа спреда) - по сути из ветви темы: https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page55

кто в курсе тот в курсе...

Так вот как оптимальным образом настроить вывод и запись например можно в отдельную даже переменную (-ые) текущий профит лосс... общий профит лосс.. типа этого... можно добавить третью переменную типа за день. Профит лосс.

1. текущая прибыль/убыток = ...

2. общая прибыль/убыток по закрытым позициям = ...

типа этого...

там дело в том, что на центовых к примеру нет тех символов - какие есть на стандартных реалах... и даже на мин входах на стандартных реалах тестировать так не варик... убыток ощутимый все равно при настройках... для меня....

настройка робота еще не полностью проведена...

Это все пока на МТ 4

попробовал открыть демо... смотрю... может и нет там нужных символов для торгов на реале.....

У меня так в тестовом режиме торгует куча роботов (MQL5) на ФОРТС. Каждый пишет свой лог и файл состояния, где информация об ордерах, позе, стопе, статистика. После экспирации скриптом создаётся сводная табличка по всем роботам, для отбора на реальную торговлю.

 
JRandomTrader #:

спс. тож по-тихоньку прихожу к тому, что писать все надо... (записывать....)  :-)
 
Maxim Kuznetsov #:

вы хотите вместо реальных сделок, поводить сделки в "виртуальном окружении" ?

это у fxsaber есть такое: https://www.mql5.com/ru/code/22577

хотя для спредов и арбитражей лучше самому делать. 

спс. Оптимальный варик посмотрю. Может на демо проще....

 
Здравствуйте.
Помогите найти в содебазе для МТ5 индикатор окончания времени свечи типа такого:

Имеется Time left, но он показывает только секунды, а желательно минуты:секунды
 
Условно я хочу, чтобы мой код начинался так: if текушее время >=9:00, то  у меня открывается сделка 

Все уже почти готово, код есть частично, идея как сделать есть, а вот на реализацию ума не хватает, помогите
 
HeAic #:
Здравствуйте.
Помогите найти в содебазе для МТ5 индикатор окончания времени свечи типа такого:

Имеется Time left, но он показывает только секунды, а желательно минуты:секунды

  есть  для МТ4, но проверьте.

Файлы:
TimeToNextCandle.mq4  4 kb
  
double History_Profit(datetime startTime)
  {
   double h_profit = 0.0;
   ulong ticket;
   HistorySelect(startTime, TimeCurrent()); // Выбор истории сделок в указанном диапазоне
   int total_h = HistoryDealsTotal(); // Общее количество сделок в истории

// Цикл проходит по всем сделкам в истории
   for(int i = total_h - 1; i >= 0; i--)
     {
      ticket = HistoryDealGetTicket(i); // Получение тикета сделки
      if(ticket > 0)
        {
         // Получение символа, магического числа и прибыли сделки
         string dealSymbol = HistoryDealGetString(ticket, DEAL_SYMBOL);
         long dealMagic = (long)HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC);
         double dealProfit = HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT);
         double dealCommission = HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_COMMISSION);
         double dealSwap = HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_SWAP);

         // Фильтрация сделок по символу и магическому числу
         if(dealSymbol == _Symbol && dealMagic == Magic)
           {
            // Суммирование прибыли, комиссии и свопа
            h_profit += dealProfit + dealCommission + dealSwap;
           }
        }
     }
    return (h_profit); // Возврат общей прибыли
  }
Помогите пожалуйста. Написал функцию для подсчета прибыли закрытых ордеров за определенный период. Не правильно передает тикет. Подскажите куда смотреть. 
 
Привет всем. Есть индикатор, который отображает определённые свечи на каждом тф, а надо сделать так, что бы он на одном тф показывал свечи с других тф и подписывал с какого тайма они. 
 
danil073 #:
Привет всем. Есть индикатор, который отображает определённые свечи на каждом тф, а надо сделать так, что бы он на одном тф показывал свечи с других тф и подписывал с какого тайма они. 
Здесь помогают, а не делают вместо. 
Что Вы сделали, и что не получилось? 
 
Artyom Trishkin #:
Здесь помогают, а не делают вместо. 
Что Вы сделали, и что не получилось? 
Видимо я не туда обратился. Дело в том, что я не понимаю в коде, у меня есть индикатор и его хотелось бы немного усовершенствовать. А как это сделать, я понятия не имею. Вот и ищу кто может с этим помочь. 
