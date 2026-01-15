Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2427
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кОЛЛЕГИ - вопрос организационный... написал робота - вроде торгует по условиям... еще не до конца проверил...
Интересует - может кто знает - напишите каким образом можно организовать учет так называемых виртуальных сделок? т.е. робот запущен, но реал не торгует - но вместо открытия - закрытия сам пункты считает и например на экран выводит... там не надо формировать типа полного отчета о виртуальных торгах... достаточно текущий лосс или профит по символам (торгуется одновременно два символа спреда) - по сути из ветви темы: https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page55
кто в курсе тот в курсе...
Так вот как оптимальным образом настроить вывод и запись например можно в отдельную даже переменную (-ые) текущий профит лосс... общий профит лосс.. типа этого... можно добавить третью переменную типа за день. Профит лосс.
1. текущая прибыль/убыток = ...
2. общая прибыль/убыток по закрытым позициям = ...
типа этого...
там дело в том, что на центовых к примеру нет тех символов - какие есть на стандартных реалах... и даже на мин входах на стандартных реалах тестировать так не варик... убыток ощутимый все равно при настройках... для меня....
настройка робота еще не полностью проведена...
Это все пока на МТ 4
попробовал открыть демо... смотрю... может и нет там нужных символов для торгов на реале.....
У меня так в тестовом режиме торгует куча роботов (MQL5) на ФОРТС. Каждый пишет свой лог и файл состояния, где информация об ордерах, позе, стопе, статистика. После экспирации скриптом создаётся сводная табличка по всем роботам, для отбора на реальную торговлю.
У меня так в тестовом режиме торгует куча роботов (MQL5) на ФОРТС. Каждый пишет свой лог и файл состояния, где информация об ордерах, позе, стопе, статистика. После экспирации скриптом создаётся сводная табличка по всем роботам, для отбора на реальную торговлю.
вы хотите вместо реальных сделок, поводить сделки в "виртуальном окружении" ?
это у fxsaber есть такое: https://www.mql5.com/ru/code/22577
хотя для спредов и арбитражей лучше самому делать.
спс. Оптимальный варик посмотрю. Может на демо проще....
Помогите найти в содебазе для МТ5 индикатор окончания времени свечи типа такого:
Имеется Time left, но он показывает только секунды, а желательно минуты:секунды
Все уже почти готово, код есть частично, идея как сделать есть, а вот на реализацию ума не хватает, помогите
Здравствуйте.
Помогите найти в содебазе для МТ5 индикатор окончания времени свечи типа такого:
Имеется Time left, но он показывает только секунды, а желательно минуты:секунды
есть для МТ4, но проверьте.
Привет всем. Есть индикатор, который отображает определённые свечи на каждом тф, а надо сделать так, что бы он на одном тф показывал свечи с других тф и подписывал с какого тайма они.
Здесь помогают, а не делают вместо.