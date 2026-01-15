Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2424
там по смыслу посмотрите это какое-то отклонение... от чего-то...
Да я видела код. Но мне кажется там ошибка, так ка параметр совсем не работает. Позже попробую разбираться в логике кода.
где можно задать вопрос по тестеру терминала
Здесь.
Не пользуйтесь устаревшими функциями. попробуйте получить Ask и Bid функцией SymbolInfoTick() в структуру MqlTick
К сожалению я проверить не могу. У меня нет ни одного МТ4 на компе…
Совершенно верно - тестер МТ4 не мультивалютный, используйте МТ5 для получения котировок по другим (не тестируемым на данный момент) символам и совершения сделок с ними.
да мне надо пока на МТ4. Я открываю позиции в тестере по одной паре типа еврофунт. Но торговые сигналы получаю со спреда: цены открытия баров с евробакса и фунтдоллара надо в тестере брать...
Не пользуйтесь устаревшими функциями. попробуйте получить Ask и Bid функцией SymbolInfoTick() в структуру MqlTick
К сожалению я проверить не могу. У меня нет ни одного МТ4 на компе…
спс. Да у меня робот торгует по одному (тестируемому) символу:
данные получает с мажоров к примеру. Также на ценах открытия торгует.
Если так работает, то ок