Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Здравствуйте, можете подсказать ещё кое что в oninit прописано так Step*=10; я добавил St*=10.0; St double ? Спасибо за помощь
 
Roman Shiredchenko #:
там по смыслу посмотрите это какое-то отклонение... от чего-то...

Да я видела код. Но мне кажется там ошибка, так ка параметр совсем не работает. Позже попробую разбираться в логике кода.

 
Коллеги, не подскажите, есть ли вариант кода зигзага на MQL5, который работает только на одном параметре DeviationValuе, аналог индикатора ZigZagIndicator(double deviationValue)  для Ninja Trader 
 
где можно задать вопрос по тестеру терминала
 
FRX7896 #:
где можно задать вопрос по тестеру терминала

Здесь.

 

коллеги - посмотрите - я правильно понимаю, что в тестере стратегий МТ4 бид аск у других символов отличных от текущего бид и аск не сообщает (равны нулю), зато с ценами открытий все ок (т.е. можно брать данные...???)  и с текущего бара и с других (понятно, если история по ним закачана)


вот код 

double Val1 = NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(),MODE_BID),_Digits);
double Val11 =NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK),_Digits);

double Val2 =NormalizeDouble(MarketInfo("AUDUSD",MODE_BID),_Digits);
double Val21 =NormalizeDouble(MarketInfo("AUDUSD",MODE_ASK),_Digits);

double Val3 =NormalizeDouble(MarketInfo("EURUSD",MODE_BID),_Digits);
double Val31 =NormalizeDouble(MarketInfo("EURUSD",MODE_ASK),_Digits);


Print(" Symbol() = ",Val1," MODE_ASK = ", Val11);
Print(" AUDUSD_bid =", Val2, " AUDUSD MODE_ASK = ",Val21);
Print(" EURUSD_BID =", Val3, " EURUSD_ASK = ",Val31);

Print(" iOpen(Symbol(),0,0)= ", iOpen(Symbol(),0,0), " iOpen(AUDUSD,0,0)= ", iOpen("AUDUSD",0,0)," iOpen(EURUSD,0,0)= ", iOpen("EURUSD",0,0));

спасибо

 
Roman Shiredchenko #:

коллеги - посмотрите - я правильно понимаю, что в тестере стратегий МТ4 бид аск у других символов отличных от текущего бид и аск не сообщает (равны нулю), зато с ценами открытий все ок (т.е. можно брать данные...???)  и с текущего бара и с других (понятно, если история по ним закачана)


вот код

спасибо

Не пользуйтесь устаревшими функциями. попробуйте получить Ask  и Bid функцией SymbolInfoTick() в структуру  MqlTick

К сожалению я проверить не могу. У меня нет ни одного МТ4 на компе…

Roman Shiredchenko #:

коллеги - посмотрите - я правильно понимаю, что в тестере стратегий МТ4 бид аск у других символов отличных от текущего бид и аск не сообщает (равны нулю), зато с ценами открытий все ок (т.е. можно брать данные...???)  и с текущего бара и с других (понятно, если история по ним закачана)


вот код

спасибо

Совершенно верно - тестер МТ4 не мультивалютный, используйте МТ5 для получения котировок по другим (не тестируемым на данный момент) символам и совершения сделок с ними.

 
Alexander Sevastyanov #:
используйте МТ5 для получения котировок по другим (не тестируемым на данный момент) символам и совершения сделок с ними.

да мне надо пока на МТ4. Я открываю позиции в тестере по одной паре типа еврофунт. Но торговые сигналы получаю со спреда: цены открытия баров с евробакса и фунтдоллара надо в тестере брать...

 
Alexey Viktorov #:

Не пользуйтесь устаревшими функциями. попробуйте получить Ask  и Bid функцией SymbolInfoTick() в структуру  MqlTick

К сожалению я проверить не могу. У меня нет ни одного МТ4 на компе…

спс. Да у меня робот торгует по одному (тестируемому) символу: 

данные получает с мажоров к примеру. Также на ценах открытия торгует.

Если так работает, то ок

Print(" iOpen(Symbol(),0,0)= ", iOpen(Symbol(),0,0), " iOpen(AUDUSD,0,0)= ", iOpen("AUDUSD",0,0)," iOpen(EURUSD,0,0)= ", iOpen("EURUSD",0,0));
