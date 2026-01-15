Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2430
Теперь мне нужно научиться вставлять текст в объект OBJ_TEXT. Как я понял текст в этот объект вставляет функция ObjectSetText().
Вот мой код. При помощи него я хотел на каждой минутной свече выводить N бара. N бара я сохранил в А2 значение которой потом преобразовал в строку (Мо4)
Но компилятор выдает ошибку unknown symbol(неизвестный символ) в функции ObjectSetText(). При этом неизвестный символ находится в столбце 52, а последний символ этой функции (;)находится в столбце 51
Буду признателен, если подскажете где у меня ошибка.
Green -> clrGreen
Спасибо за ценную информацию.
Я в МТ4. Исправил как Вы сказали
Но компилятор выдает ту же ошибку, только вместо столбца 52 в котором находилась предыдущая ошибка , показывает столбец 55.
Здесь в коде в самом конце, появился какой то знак квадратный.В моем коде этого знака нет.
Добрый день, коллеги!
Подскажите ответ на такой вопрос, проверил советник через COMPILE (ошибок не выявил), сохранил, протестировал (ошибок нет), а при попытке закачать советник в MARKET и проверке "Автоматическая валидация" пишет - Тестирование завершилось с ошибками.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
P.s. Зашел в журнал после COMPILE и все же выдает вот такие ошибки:
Что с этим делать, подскажите.
Здравствуйте!
Проверьте внимательно функцию OnInit() в вашем советнике. Сообщение об ошибке при валидации в Маркете говорит о том, что эта функция вернула INIT_FAILED. Ищите в коде, при каких условиях OnInit() будет возвращать такое значение.
Здравствуйте. Есть хороший советник Setka TLP.
Там есть интересная функция:
В полуавтоматическом режиме допустимо использование бота для сопровождения сеткой (в т.ч. усреднение) одного рыночного/отложенного ордера, открытого/выставленного вами по вашей ТС вручную/скриптом или другим ботом.
Для этого надо указать S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder= false и, в настройках бота, описать какая сетка должна сопровождать ваш рыночный (или, после активации, отложенный) ордер.
Но, к сожалению эта функция не работает.
Буду признателен, если кто-нибудь глянет и пояснит в чём причина.
запрещено выкладывать декомпилы и компилы. Давайте *.mq4
Такого нет.
тогда код для редактирования открыть не возможно....
Только в тестере смотреть можно или на демо или на реале.
Понятно. Может кто-нибудь знает где скачать этот советник с mq4?
можете сами сначала просто в гугле его искать....
данных нет.