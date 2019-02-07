Советник либо скрипт для сетки ордеров

Новый комментарий
 

Добрый день, кто-нибудь знает советник или скрипт для МТ4 который выстраивает сетку ордеров по следующимм условиям:
1)советник(скрипт) начинает строить сетку отложенных(лимитных) ордеров лишь после того как трейдер выставил рыночный ордер BUY или SELL, в зависимости какой ордер, такие и лимитные ордера, т.е. если трейдер открыл BUY, то советник выстраивает сетку ордеров BUY LIMIT

2) за начальную расчетную цену открытия отложенных ордеров берется цена открытого рыночного ордера

3) шаг(в пунктах) между ордерами задает трейдер

4) количество отложенных ордеров 6, если больше, то трейдер сам задает кол-во отложенных ордеров

5)лот каждого ордера трейдер прописывает сам, никаких автоматических коэффициентов увеличения лота

6)тейк профит равен: шаг между ордерами * N (изменяемый коэффициент), тейки не суммируются и никуда не переносятся

7) после того, как сработает тейк профит у любого ордера, все не сработавшие отложенные ордера удаляются, а открытые закрываются

8) stop loss равен 0

Советник(скрипт) нужен для автоматизации процесса выставления сетки отложенных ордеров

 
serg615:

Добрый день, кто-нибудь знает советник или скрипт который выстраивает сетку ордеров по следующимм условиям:
1)советник(скрипт) начинает строить сетку отложенных(лимитных) ордеров лишь после того как трейдер выставил рыночный ордер BUY или SELL, в зависимости какой ордер, такие и лимитные ордера, т.е. если трейдер открыл BUY, то советник выстраивает сетку ордеров BUY LIMIT

2) за начальную расчетную цену открытия отложенных ордеров берется цена открытого рыночного ордера

3) шаг(в пунктах) между ордерами задает трейдер

4) количество отложенных ордеров 6, если больше, то трейдер сам задает кол-во отложенных ордеров

5)лот каждого ордера трейдер прописывает сам, никаких автоматических коэффициентов увеличения лота

6)тейк профит равен: шаг между ордерами * N (изменяемый коэффициент), тейки не суммируются и никуда не переносятся

7) после того, как сработает тейк профит у любого ордера, все не сработавшие отложенные ордера удаляются, а открытые закрываются

8) stop loss равен 0

Советник(скрипт) нужен для автоматизации процесса выставления сетки отложенных ордеров

Именно такого MQL5 советника, чтобы отслеживал вручную выставленную позицию - не припомню.

 

для автоматизации лучше заказать скрипт через фриланс. 

Универсальных решений нет. 

 
Сетка ордеров всегда заканчивается универсальным конституционалом. https://www.youtube.com/watch?v=R8W5JeP5fWw
Главные ошибки в трейдинге, которые приводят к сливу депозита от Дмитрия Чугунова
Главные ошибки в трейдинге, которые приводят к сливу депозита от Дмитрия Чугунова
  • 2018.08.07
  • www.youtube.com
Подписывайтесь на чат турбулентность от Дмитрия Чугунова - https://www.aofx.ru/trading-academy/podderzhka-v-torgovle/ Получите бесплатно видеокурс "ТОРГОВАЯ ...
Новый комментарий