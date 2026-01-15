Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2353
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
- в настройках МТ4 в Proxy указал несуществующий сервер,
- удалил из истории котировок все кроме М1 для EURUSD,
- открыл новый график D1 EURUSD, кликнул Refresh (обновить) и случилось чудо - МТ4 откуда-то начал грузить котировки.
- повторил для произвольного другого ТФ - Н4, качает котировки.
- закрыл МТ4 - в папке 'history' соответствующего ДЦ помимо М1 появились файлы истории D1 и Н4.
Как при несуществующем прокси МТ4 выходит в интернет?
Как наглухо заблокировать в МТ4 возможность качать котировки с сервера?
Как наглухо заблокировать в МТ4 возможность качать котировки с сервера?
Отключить интернет или заблокировать фаерволом.
В дополнение к своему предыдущему сообщению, сейчас обнаружил следующее:
- в настройках МТ4 в Proxy указал несуществующий сервер,
- удалил из истории котировок все кроме М1 для EURUSD,
- открыл новый график D1 EURUSD, кликнул Refresh (обновить) и случилось чудо - МТ4 откуда-то начал грузить котировки.
- повторил для произвольного другого ТФ - Н4, качает котировки.
- закрыл МТ4 - в папке 'history' соответствующего ДЦ помимо М1 появились файлы истории D1 и Н4.
Как при несуществующем прокси МТ4 выходит в интернет?
Как наглухо заблокировать в МТ4 возможность качать котировки с сервера?
Задать существующий "прокси", который на любой запрос вернёт 404 )
Заблокировать на файрволе доступ к ip сервера.
В дополнение к своему предыдущему сообщению, сейчас обнаружил следующее:
- в настройках МТ4 в Proxy указал несуществующий сервер,
- удалил из истории котировок все кроме М1 для EURUSD,
- открыл новый график D1 EURUSD, кликнул Refresh (обновить) и случилось чудо - МТ4 откуда-то начал грузить котировки.
- повторил для произвольного другого ТФ - Н4, качает котировки.
- закрыл МТ4 - в папке 'history' соответствующего ДЦ помимо М1 появились файлы истории D1 и Н4.
Как при несуществующем прокси МТ4 выходит в интернет?
Как наглухо заблокировать в МТ4 возможность качать котировки с сервера?
котировки подгружаются только при подключении к счету. У вас происходит подключение к действующему счету. Удалите действующие счета, или создайте терминал с демо счетами не включайте его недели три, демки умирают за 2 недели бездействия обычно.
Есть загвоздка конечно, некоторые брокеры счас при умирании старых демок открывают новые автоматом. Журнал и почту смотрите. Тоже просто удалите эти счета. внизу справа прямоугольник должен быть коричневым, а не зеленым. тогда инет можно не отключать.
заблокировать фаерволом
Заблокировать на файрволе
Спасибо! Блокировка файрволлом Windows помогла решить проблему.
Задать существующий "прокси", который на любой запрос вернёт 404 )
Заблокировать на файрволе доступ к ip сервера.
Жестокий ответ)))
Как найти сервер 404 и как узнать его ip? и как его заблочить в винде?)))
В МТ4 было открыто окно Терминала, кликнул дважды чтобы свернуть его - МТ4 завис в каком-то непонятном состоянии, расходуем много CPU, но ничего не меняется. Убил процесс и попытался перегрузить МТ4, но это не помогает - при открытии все повторяется. Как вернуть МТ4 в рабочее состояние?
В МТ4 было открыто окно Терминала, кликнул дважды чтобы свернуть его - МТ4 завис в каком-то непонятном состоянии, расходуем много CPU, но ничего не меняется. Убил процесс и попытался перегрузить МТ4, но это не помогает - при открытии все повторяется. Как вернуть МТ4 в рабочее состояние?
файерволл скорее всего)))
или переустановить. Папки песочницы сохранить, если есть что терять.)
файерволл скорее всего)))
После блокировки файрволлом он нормально запускался, потом что-то сбилось.
При запуске МТ4 должен обращаться к каким-то конфигурационным файлам и т.п. - можно попытаться их удалить (многие файлы в МТ4 при отсутствии генерируются автоматически), но какие именно?
После блокировки файрволлом он нормально запускался, потом что-то сбилось.
При запуске МТ4 должен обращаться к каким-то конфигурационным файлам и т.п. - можно попытаться их удалить (многие файлы в МТ4 при отсутствии генерируются автоматически), но какие именно?
терминал иногда лезет в инет проверять обновы. Конф файлы, если их нет создаются. И когда он лезет за обновой, возможно подвисание. У вас проблема с котировками, легче счета убрать. Или найти сервер 404.