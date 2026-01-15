Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2353

Новый комментарий
 
В дополнение к своему предыдущему сообщению, сейчас обнаружил следующее: 
- в настройках МТ4 в Proxy указал несуществующий сервер,
- удалил из истории котировок все кроме М1 для EURUSD,
- открыл новый график D1 EURUSD, кликнул Refresh (обновить) и случилось чудо - МТ4 откуда-то начал грузить котировки.
- повторил для произвольного другого ТФ - Н4, качает котировки.
- закрыл МТ4 - в папке 'history' соответствующего ДЦ помимо М1 появились файлы истории D1 и Н4.

Как при несуществующем прокси МТ4 выходит в интернет?
Как наглухо заблокировать в МТ4 возможность качать котировки с сервера?
Файлы:
01_proxy.jpg  151 kb
02_proxy.jpg  75 kb
 
grezky #:
Как наглухо заблокировать в МТ4 возможность качать котировки с сервера?

Отключить интернет или заблокировать фаерволом.

 
grezky #:
В дополнение к своему предыдущему сообщению, сейчас обнаружил следующее: 
- в настройках МТ4 в Proxy указал несуществующий сервер,
- удалил из истории котировок все кроме М1 для EURUSD,
- открыл новый график D1 EURUSD, кликнул Refresh (обновить) и случилось чудо - МТ4 откуда-то начал грузить котировки.
- повторил для произвольного другого ТФ - Н4, качает котировки.
- закрыл МТ4 - в папке 'history' соответствующего ДЦ помимо М1 появились файлы истории D1 и Н4.

Как при несуществующем прокси МТ4 выходит в интернет?
Как наглухо заблокировать в МТ4 возможность качать котировки с сервера?

Задать существующий "прокси", который на любой запрос вернёт 404 )

Заблокировать на файрволе доступ к ip сервера.

 
grezky #:
В дополнение к своему предыдущему сообщению, сейчас обнаружил следующее: 
- в настройках МТ4 в Proxy указал несуществующий сервер,
- удалил из истории котировок все кроме М1 для EURUSD,
- открыл новый график D1 EURUSD, кликнул Refresh (обновить) и случилось чудо - МТ4 откуда-то начал грузить котировки.
- повторил для произвольного другого ТФ - Н4, качает котировки.
- закрыл МТ4 - в папке 'history' соответствующего ДЦ помимо М1 появились файлы истории D1 и Н4.

Как при несуществующем прокси МТ4 выходит в интернет?
Как наглухо заблокировать в МТ4 возможность качать котировки с сервера?

котировки подгружаются только при подключении к счету. У вас происходит подключение к действующему счету. Удалите действующие счета, или создайте терминал с демо счетами не включайте его недели три, демки умирают за 2 недели бездействия обычно. 

Есть загвоздка конечно, некоторые брокеры счас при умирании старых демок открывают новые автоматом. Журнал и почту смотрите. Тоже просто удалите эти счета. внизу справа прямоугольник должен быть коричневым, а не зеленым. тогда инет можно не отключать.

 
Tretyakov Rostyslav #:
заблокировать фаерволом
JRandomTrader #:
Заблокировать на файрволе


Спасибо! Блокировка файрволлом Windows помогла решить проблему.


 
JRandomTrader #:

Задать существующий "прокси", который на любой запрос вернёт 404 )

Заблокировать на файрволе доступ к ip сервера.

Жестокий ответ)))

Как найти сервер 404 и как узнать его ip? и как его заблочить в винде?)))

 

В МТ4 было открыто окно Терминала, кликнул дважды чтобы свернуть его - МТ4 завис в каком-то непонятном состоянии, расходуем много CPU, но ничего не меняется. Убил процесс и попытался перегрузить МТ4, но это не помогает - при открытии все повторяется. Как вернуть МТ4 в рабочее состояние?

 
grezky #:

В МТ4 было открыто окно Терминала, кликнул дважды чтобы свернуть его - МТ4 завис в каком-то непонятном состоянии, расходуем много CPU, но ничего не меняется. Убил процесс и попытался перегрузить МТ4, но это не помогает - при открытии все повторяется. Как вернуть МТ4 в рабочее состояние?

файерволл скорее всего))) 

или переустановить. Папки песочницы сохранить, если есть что терять.)

 
Valeriy Yastremskiy #:
файерволл скорее всего))) 

После блокировки файрволлом он нормально запускался, потом что-то сбилось.
При запуске МТ4 должен обращаться к каким-то конфигурационным файлам и т.п. - можно попытаться их удалить (многие файлы в МТ4 при отсутствии генерируются автоматически), но какие именно?

 
grezky #:

После блокировки файрволлом он нормально запускался, потом что-то сбилось.
При запуске МТ4 должен обращаться к каким-то конфигурационным файлам и т.п. - можно попытаться их удалить (многие файлы в МТ4 при отсутствии генерируются автоматически), но какие именно?

терминал иногда лезет в инет проверять обновы. Конф файлы, если их нет создаются. И когда он лезет за обновой, возможно подвисание. У вас проблема с котировками, легче счета убрать. Или найти сервер 404.

1...234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360...2693
Новый комментарий