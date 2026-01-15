Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2354

Жестокий ответ)))

Как найти сервер 404 и как узнать его ip? и как его заблочить в винде?)))

Поднять свой прокси и настроить, чтоб казал фигу на любое обращение.

 
У вас проблема с котировками, легче счета убрать. Или найти сервер 404.

Я котировки свои использую, фьючерсные, не с сервера.
Про сервер 404 - что именно нужно сделать?

 
терминал иногда лезет в инет проверять обновы. Конф файлы, если их нет создаются. И когда он лезет за обновой, возможно подвисание. У вас проблема с котировками, легче счета убрать. Или найти сервер 404.

чарты это окна, файл создастся когда закроете терминал. Без инета лучше закрывать все окна перед закрытием терминала.

 
Я котировки свои использую, фьючерсные, не с сервера.
Про сервер 404 - что именно нужно сделать?

найти реальные сервер, который возвращает ошибку подключения.

и тогда уж лучше кастомный символ сделать в 5ке
 
найти реальные сервер, который возвращает ошибку подключения.

Наверное проще будет найти ЕХЕ-файлы древнего МТ4, заменить ими новые - раньше МТ4 отключался от интернета просто подстановкой в прокси какой-нибудь белиберды. Непонятно почему в МТ4 нет стандартной функции "не обновлять котировки", тем более что это нужно всем кто пишет советники.

 
Как найти нефть в MT5? Все перебрала, интернет не могу найти рабочие обозначение, библиотеку MY5 смотрела не нашла
 
Как найти нефть в MT5? Все перебрала, интернет не могу найти рабочие обозначение, библиотеку MY5 смотрела не нашла

А брокер предоставляет котировки нефти?


 
Как найти нефть в MT5? Все перебрала, интернет не могу найти рабочие обозначение, библиотеку MY5 смотрела не нашла

Зависит от брокера. Про других не знаю, а у Ф****а есть фьючи на нефть, в частности, на Московской Бирже.

 
А брокер предоставляет котировки нефти?


Голый MT5 нет учетки у брокера
 
Голый MT5 нет учетки у брокера
Поэтому нет нефти. Откройте демку у брокера с нефтью
