Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2354
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Жестокий ответ)))
Как найти сервер 404 и как узнать его ip? и как его заблочить в винде?)))
Поднять свой прокси и настроить, чтоб казал фигу на любое обращение.
У вас проблема с котировками, легче счета убрать. Или найти сервер 404.
Я котировки свои использую, фьючерсные, не с сервера.
Про сервер 404 - что именно нужно сделать?
терминал иногда лезет в инет проверять обновы. Конф файлы, если их нет создаются. И когда он лезет за обновой, возможно подвисание. У вас проблема с котировками, легче счета убрать. Или найти сервер 404.
чарты это окна, файл создастся когда закроете терминал. Без инета лучше закрывать все окна перед закрытием терминала.
Я котировки свои использую, фьючерсные, не с сервера.
Про сервер 404 - что именно нужно сделать?
найти реальные сервер, который возвращает ошибку подключения.и тогда уж лучше кастомный символ сделать в 5ке
найти реальные сервер, который возвращает ошибку подключения.
Наверное проще будет найти ЕХЕ-файлы древнего МТ4, заменить ими новые - раньше МТ4 отключался от интернета просто подстановкой в прокси какой-нибудь белиберды. Непонятно почему в МТ4 нет стандартной функции "не обновлять котировки", тем более что это нужно всем кто пишет советники.
Как найти нефть в MT5? Все перебрала, интернет не могу найти рабочие обозначение, библиотеку MY5 смотрела не нашла
А брокер предоставляет котировки нефти?
Как найти нефть в MT5? Все перебрала, интернет не могу найти рабочие обозначение, библиотеку MY5 смотрела не нашла
Зависит от брокера. Про других не знаю, а у Ф****а есть фьючи на нефть, в частности, на Московской Бирже.
А брокер предоставляет котировки нефти?
Голый MT5 нет учетки у брокера