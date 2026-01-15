Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2534

Alexey Viktorov #:

Наверняка была куча локированных позиций. Вроде бы и просадки по эквити нет, и депозит растёт, а по завершении теста закрываются все позиции и по бо́льшей части в минуса. Вот и пролёт.

Так это в середине теста произошло. Как-то не логично. 

Стартовый депозит 5000
 
Vitaly Muzichenko #:

Так это в середине теста произошло. Как-то не логично. 

Стартовый депозит 5000

Почему не логично? Маржой набрал до стоп-аута и вот тебе такой рисунок…

Посмотрите логи. Там наверняка записано…

 
Alexey Viktorov #:

Почему не логично? Маржой набрал до стоп-аута и вот тебе такой рисунок…

Посмотрите логи. Там наверняка записано…

Спасибо!

 
Sergei Gurov #:

Хорошо. High бара должен быть меньше значения первой МА и при этом выше значения Второй МА. А также n баров назад было пересечение первой МА. Ну т.е код будет выглядеть примерно так 

И выдает ошибку Array Out of Range в строке while 

Как исправить эту ошибку? 

Вы объявляете

Sergei Gurov #:
double high =

а запрос делаете к массиву

Sergei Gurov #:
while(high[MA_Signal]
 
Ростислав, благодарю за ответ! 
Т.е получается итоговый вариант будет таким? 
//Функция OnTick
int MA_Signal =0;
//Поиск сигнала 
double high = iHigh(_Symbol,_Period,0)
double high_Ma = iHigh(_Symbol,_Period,MA_Signal)
if(high> Ma2_Buf[0] && high<Ma1_Buf[0]){
while(high_Ma>Ma1_Buf[MA_Signal] MA_Signal++;
//Далее выбираем цвет для окраски кнопки 
TextClr= ClrGreen;
}
 
Sergei Gurov #:
Т.е получается итоговый вариант будет таким?

как минимум

while(high_Ma>Ma1_Buf[MA_Signal])

 MA_Signal++;
//Далее выбираем цвет для окраски кнопки 
TextClr= ClrGreen;
}

Почитайте

Документация по MQL5: Основы языка / Операторы / Оператор цикла while
Не могу найти, вроде когда-то видел

Как сдвинуть программно эту штуку ближе к центру


 
Vitaly Muzichenko #:

Не могу найти, вроде когда-то видел

Как сдвинуть программно эту штуку ближе к центру


С собилы. Не погляжу точно. Там дистанция в процентах у графика
 
Vitaly Muzichenko #:

Не могу найти, вроде когда-то видел

Как сдвинуть программно эту штуку ближе к центру


CHART_FIXED_POSITION

 
Artyom Trishkin #:

CHART_FIXED_POSITION

Спасибо, Я и не подумал искать в double

