Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2534
Наверняка была куча локированных позиций. Вроде бы и просадки по эквити нет, и депозит растёт, а по завершении теста закрываются все позиции и по бо́льшей части в минуса. Вот и пролёт.
Так это в середине теста произошло. Как-то не логично.Стартовый депозит 5000
Почему не логично? Маржой набрал до стоп-аута и вот тебе такой рисунок…
Посмотрите логи. Там наверняка записано…
Спасибо!
Хорошо. High бара должен быть меньше значения первой МА и при этом выше значения Второй МА. А также n баров назад было пересечение первой МА. Ну т.е код будет выглядеть примерно так
И выдает ошибку Array Out of Range в строке while
Как исправить эту ошибку?
Вы объявляете
double high =
а запрос делаете к массиву
while(high[MA_Signal]
Т.е получается итоговый вариант будет таким?
как минимум
Почитайте
Не могу найти, вроде когда-то видел
Как сдвинуть программно эту штуку ближе к центру
CHART_FIXED_POSITION
Спасибо, Я и не подумал искать в double