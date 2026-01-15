Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1170

Carcass77:

Мой индикатор рабочий, просто расширяю. string s; была добавлена. 

Ладно, сам дойду

Если это Ваш индикатор, то вопрос выглядит, магко говоря, настораживающе...

 
Сергей Таболин:

Если это Ваш индикатор, то вопрос выглядит, магко говоря, настораживающе...

Заработало. Вопрос был в "виде" объявления стринговых переменных. Я еще учусь, если что, господа программисты.

 
Carcass77:

Заработало. Вопрос был в "виде" объявления стринговых переменных. Я еще учусь, если что, господа программисты.

все учатся, это нормально

мой вопрос возник, т.к. Ваш пример был не уровня новичка, а вопрос о типах переменных и области видимости - это первое, что приходится понять при первых попытках написать свой код - не поняв этого, не получится вообще ничего в дальнейшем

Carcass77:

Заработало. Вопрос был в "виде" объявления стринговых переменных. Я еще учусь, если что, господа программисты.

Я тоже ещё учусь )))) И, надеюсь, ещё многому смогу научиться ;)

 

Приветствую Всех !  как передать в кнопку , имя + значение  ( пример кнопка Lots = 0.1) ?

Заранее всем спасибо !

 
Здравствуйте! Пытаюсь нарисовать трендовую линию по нижним фракталам и не получается. За первую точку берет начало времен, рисует одну линию и всё. К следующему фракталу не переходит.Что я делаю неправильно, как исправить? 
datetime firsttime1;
datetime firsttime2;
datetime secondtime1;
datetime secondtime2;
double  firstprice1;
double  firstprice2;
double  secondprice1;
double  secondprice2;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  if(Hour()>=9 && Hour()<22)
   {
    Fun_New_Bar();
    if(New_Bar)      
     {

double vallo=iFractals(NULL,0,MODE_LOWER,2);Alert("vallo = ",vallo);
      {if(vallo>0)
       {
       //забиваем координаты второй точки для линии Low
       secondtime1=(TimeCurrent()-7200);
       secondprice1=iLow(NULL,0,2);
       
       //рисуем трендовую линию Low
       ObjectCreate("LowLine",OBJ_TREND,0,firsttime1,firstprice1,secondtime1,secondprice1);

      firsttime1=secondtime1;
      firstprice1=secondprice1;
   
       }
      }
     }
   }
  }
 

Добавил стрелки в индикатор SuperTrend, скачанный из кодобазы. При запуске рисует стрелки нормально, 


но если прокручиваю график назад/влево, то появляется белиберда и все ломается. 


Вот код:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   SuperTrend.mq4 |
//|                   Copyright © 2008, Jason Robinson (jnrtrading). |
//|                                   http://www.spreadtrade2win.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, Jason Robinson."
#property link      "http://www.spreadtrade2win.com"
#property strict
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 clrLime
#property indicator_color2 clrRed
#property indicator_width1 2
#property indicator_width2 2
#property indicator_width3 3
#property indicator_width4 3

enum en_trend {
   Modern,   // Modern
   Classic,  // Classic
};

//+------------------------------------------------------------------+
//| Universal Constants                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
#define PHASE_NONE 0
#define PHASE_BUY  1
#define PHASE_SELL -1

//+------------------------------------------------------------------+
//| User input variables                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
input en_trend TrendMode      = Modern;   // Trend Line Mode
input int      ATR_Period     = 10;       // ATR Period
input double   ATR_Multiplier = 3.0;      // ATR Multiplier
input int      BarsToCount    = 0;        // Bars to count (0 - all bars)
input color    clr_Up         = clrLime;  // Arrow Up Color
input color    clr_Dn         = clrRed;   // Arrow Down Color

//+------------------------------------------------------------------+
//| Universal variables                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
double buffer_line_up[];
double buffer_line_down[];
double ArrowUpBuffer[];
double ArrowDnBuffer[];

double atr,
       band_upper,
       band_lower,
       shift;
int    phase=PHASE_NONE;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
  
   IndicatorShortName("Super Trend");
   IndicatorDigits((int)MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS));
   SetIndexBuffer(0,buffer_line_up);
   SetIndexLabel(0,"Up Trend");
   SetIndexBuffer(1,buffer_line_down);
   SetIndexLabel(1,"Down Trend");

//--- 2 additional arrows buffers
//---- drawing settings
   SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW,STYLE_SOLID,EMPTY,clr_Up);
   SetIndexArrow(2,233);
   SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW,STYLE_SOLID,EMPTY,clr_Dn);
   SetIndexArrow(3,234);
//---- indicator buffers
   SetIndexBuffer(2,ArrowUpBuffer);
   SetIndexBuffer(3,ArrowDnBuffer);
   SetIndexEmptyValue(2,0.0);
   SetIndexEmptyValue(3,0.0);  
  
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int counted_bars=IndicatorCounted();
   if(counted_bars<0) return(-1);
   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   int limit=Bars-counted_bars;
   if(counted_bars==0) limit-=1+2;

   for(int i=limit; i>=0; i--) 
     {
      atr   = iATR(Symbol(),0,ATR_Period,i);
      shift = 0.5*iATR(Symbol(),0,100,i);;
      band_upper = (High[i]+Low[i])/2 + ATR_Multiplier * atr;
      band_lower = (High[i]+Low[i])/2 - ATR_Multiplier * atr;

      if(phase==PHASE_NONE) 
        {
         buffer_line_up[i]=(High[i+1]+Low[i+1])/2;
         buffer_line_down[i]=(High[i+1]+Low[i+1])/2;
        }

      if(phase!=PHASE_BUY && Close[i]>buffer_line_down[i+1] && buffer_line_down[i+1]!=EMPTY_VALUE) 
        {
         phase = PHASE_BUY;
         buffer_line_up[i]=band_lower;
         buffer_line_up[i+1]=buffer_line_down[i+1];
        }

      if(phase!=PHASE_SELL && Close[i]<buffer_line_up[i+1] && buffer_line_up[i+1]!=EMPTY_VALUE) 
        {
         phase = PHASE_SELL;
         buffer_line_down[i]=band_upper;
         buffer_line_down[i+1]=buffer_line_up[i+1];
        }

      if(phase==PHASE_BUY
         && ((TrendMode==0 && buffer_line_up[i+2]!=EMPTY_VALUE) || TrendMode==1)) 
        {
         if(band_lower>buffer_line_up[i+1]) 
           {
            buffer_line_up[i]=band_lower;
           }
         else 
           {
            buffer_line_up[i]=buffer_line_up[i+1];
           }
        }
      if(phase==PHASE_SELL
         && ((TrendMode==0 && buffer_line_down[i+2]!=EMPTY_VALUE) || TrendMode==1)) 
        {
         if(band_upper<buffer_line_down[i+1]) 
           {
            buffer_line_down[i]=band_upper;
           }
         else 
           {
            buffer_line_down[i]=buffer_line_down[i+1];
           }
        }
        
        // Make Arrows
        if (buffer_line_up[i+1]  !=EMPTY_VALUE && 
            buffer_line_up[i+2]  !=EMPTY_VALUE && 
            buffer_line_down[i+2]!=EMPTY_VALUE) {
           ArrowUpBuffer[i+1]=Low[i+1]-shift;
           ArrowDnBuffer[i+1]=0.0;

        }
        if (buffer_line_down[i+1] !=EMPTY_VALUE && 
            buffer_line_down[i+2] !=EMPTY_VALUE && 
            buffer_line_up[i+2]   !=EMPTY_VALUE) {
           ArrowDnBuffer[i+1]=High[i+1]+shift;
           ArrowUpBuffer[i+1]=0.0;

        }
     }

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Подскажите пожалуйста в чем накосячил.

Файлы:
SuperTrend_Arrows.mq4  12 kb
 
Grigori.S.B:

Подскажите пожалуйста в чем накосячил.

Накосячил в том, что вставил это дополнение отдельно. Стрелки надо ставить только в момент смены буфера. При этом не забывать во всех остальных случаях в буфер ставить пустое значение.

Даже лучше так: сразу ставим пустое значение, а при смене тренда заполнять один из буферов стрелкой.

 
Grigori.S.B:

но если прокручиваю график назад/влево, то появляется белиберда и все ломается. 

история при этом подкачивается? у вас не предусмотрен пересчёт для этого случая и появившиеся новые элементы индикаторных буферов заполняются мусором.

 
Что, наверное я опять что-то элементарное упускаю, раз никто не хочет отвечать?
