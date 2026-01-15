Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1170
Мой индикатор рабочий, просто расширяю. string s; была добавлена.
Ладно, сам дойду
Если это Ваш индикатор, то вопрос выглядит, магко говоря, настораживающе...
Заработало. Вопрос был в "виде" объявления стринговых переменных. Я еще учусь, если что, господа программисты.
все учатся, это нормально
мой вопрос возник, т.к. Ваш пример был не уровня новичка, а вопрос о типах переменных и области видимости - это первое, что приходится понять при первых попытках написать свой код - не поняв этого, не получится вообще ничего в дальнейшем
Я тоже ещё учусь )))) И, надеюсь, ещё многому смогу научиться ;)
Приветствую Всех ! как передать в кнопку , имя + значение ( пример кнопка Lots = 0.1) ?
Заранее всем спасибо !
Добавил стрелки в индикатор SuperTrend, скачанный из кодобазы. При запуске рисует стрелки нормально,
но если прокручиваю график назад/влево, то появляется белиберда и все ломается.
Вот код:
Подскажите пожалуйста в чем накосячил.
Накосячил в том, что вставил это дополнение отдельно. Стрелки надо ставить только в момент смены буфера. При этом не забывать во всех остальных случаях в буфер ставить пустое значение.
Даже лучше так: сразу ставим пустое значение, а при смене тренда заполнять один из буферов стрелкой.
но если прокручиваю график назад/влево, то появляется белиберда и все ломается.
история при этом подкачивается? у вас не предусмотрен пересчёт для этого случая и появившиеся новые элементы индикаторных буферов заполняются мусором.