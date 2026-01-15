Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2542
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще вопрос к программистам. Если я эксперт разобъю на разные файлы #include созданные мною, то будет ли работать данный эксперт у пользователя, который его купил
В справке смотрите
Я встраиваю индикаторы
Нет. Все прописывай те в OnInit()
Когда у меня две части, то у меня, получается так
Если объединяю код, то у меня, куча ошибок
Когда у меня две части, то у меня, получается так
Если объединяю код, то у меня, куча ошибок
Там же все написано, где и что исправлять.
Прикрепите файл, я посмотрю.
Там же все написано, где и что исправлять.
Прикрепите файл, я посмотрю.
В основном он пишет про декларацию и про какой то создаваемый файл.При этом в оригинале, про эти файлы речи нет (всё работает отлично).
Файл индикатора прикрепил
Если объединяю код, то у меня, куча ошибок
В основном он пишет про декларацию и про какой то создаваемый файл.При этом в оригинале, про эти файлы речи нет (всё работает отлично).
Файл индикатора прикрепил
Попробуйте добавить скобку
У Вас явно какой-то мусор начиная с 583 строки.
У Вас явно какой-то мусор начиная с 583 строки.
Код вроде полностью рабочий. У меня с индикаторными буферами косяк. Отдельно два кода полностью рабочие. Как объединяю, так полная ж.....).
Как объединяю, так полная ж.....).
Код вроде полностью рабочий. У меня с индикаторными буферами косяк. Отдельно два кода полностью рабочие. Как объединяю, так полная ж.....).
Попробуйте добавить скобку
добавил, при компиляции не рисуется зигзаг.