W1nd ReD #:
Еще вопрос к программистам. Если я эксперт разобъю на разные файлы #include созданные мною, то будет ли работать данный эксперт у пользователя, который его купил 
Скомпилированный файл в библиотеках не нуждается.
 
Tretyakov Rostyslav #:

В справке смотрите

Я встраиваю  индикаторы

Попробовал таким способом. Нашел спец шрифт, то получается что-то вот такое..
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
#resource "\\Files\\heydings-icons.ttf"

#include <Canvas\Canvas.mqh>
input string InpMessage="H";   // message
input uint   InpSeconds=10;               // time in seconds
void OnStart()
  {
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,0);
  
   CCanvas graph;
   
   graph.CreateBitmapLabel(0,0,"FONT",10,30,1320,200,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);
   graph.FontSet("::Files\\heydings-icons.ttf",-240);
   
   uint timeout=GetTickCount()+InpSeconds*1000;
   
   while(!IsStopped())
     {
      graph.Erase(0);
      graph.TextOut(0,0,InpMessage + " ("+string((timeout-GetTickCount())/1000)+")",XRGB(255,255,255));
      graph.Update();
      
      if(GetTickCount()>timeout)
         break;
     }
     
   graph.Destroy();
   
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,1);
  }
Файлы:
Screenshot_7.jpg  18 kb
 
Tretyakov Rostyslav #:

Нет. Все прописывай те в OnInit()

Когда у меня две части, то у меня, получается так


Если объединяю код, то у меня, куча ошибок


 
Игорь #:

Когда у меня две части, то у меня, получается так

Если объединяю код, то у меня, куча ошибок

Там же все написано, где и что исправлять.

Прикрепите файл, я посмотрю.

 
Tretyakov Rostyslav #:

Там же все написано, где и что исправлять.

Прикрепите файл, я посмотрю.

В основном он пишет про декларацию и про какой то создаваемый файл.При этом в оригинале, про эти файлы речи нет (всё работает отлично).

Файл индикатора прикрепил

Файлы:
11.mq5  46 kb
 
Игорь #:
Если объединяю код, то у меня, куча ошибок
У Вас явно какой-то мусор начиная с 583 строки.
 
Игорь #:

В основном он пишет про декларацию и про какой то создаваемый файл.При этом в оригинале, про эти файлы речи нет (всё работает отлично).

Файл индикатора прикрепил

Попробуйте добавить скобку


 
Tretyakov Rostyslav #:
У Вас явно какой-то мусор начиная с 583 строки.
Tretyakov Rostyslav #:
У Вас явно какой-то мусор начиная с 583 строки.

Код вроде полностью рабочий. У меня с индикаторными буферами косяк. Отдельно два кода полностью рабочие. Как объединяю, так полная ж.....).

 
Игорь #:
Как объединяю, так полная ж.....).
Вы скобку забыли поставить!!!
 
Игорь #:

Код вроде полностью рабочий. У меня с индикаторными буферами косяк. Отдельно два кода полностью рабочие. Как объединяю, так полная ж.....).

Tretyakov Rostyslav #:

Попробуйте добавить скобку


добавил, при компиляции не рисуется зигзаг.

