Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2314
Добрый вечер! Задача разделить строку превысившую допустимую длину на строки.
Получилось так:
Результат не конечный. По всей видимости потребуется еще массив. Вопрос: насколько верна конструкция и если есть под рукой или можете "на коленке", альтернативные варианты.
А так
не проще? Получается массив из 22 элементов.
В MQL4 тоже работает, но в MQL5 можно в отладчике увидеть все элементы массива
С уважением, Владимир.
Ты мне льстишь…)))
Строка может быть сгенерирована. Ограничение по длине, - тоже может быть переменной. Получается, что количество получаемых строк заранее неизвестно. Спасибо за зонтик, но все быстро меняется, у нас уже снег.)
А так
Проще. Но это только первая часть "балета". Остается склеить в размер с сохранением орфографии. Пока теряю последнюю строчку.
Спасибо, Алексей!
Спасибо, посмотрю.
