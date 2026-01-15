Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2312
ANDREY #:
Подскажите пожалуйста, как при увеличении количества проходов, добиться от тестера правильных и полных результатов?
Свойства эксперта - на первой странице уберите галку Генетический алгоритм
Спасибо за ценную информацию
Всем доброго дня. Вопрос по mql4
Я хочу положить в массив, который находится в файле mqh, цену Bid. Но компилятор ругается. ВОПРОС В массив нельзя класть ни Bid ни Ask ? Или я не правильно положил в него Bid
Если не правильно, то в чем моя ошибка? Вот мой массив с ругательством компилятора
Cпасибо за помощь.
Сначала объявите пустой массив, а затем его заполните. При объявлении нужно использовать только константы или константные выражения. Bid не является константой
Спасибо за ценную информацию
То есть, с какого года заканчивается моделирование и начинаются реальные тики
Как узнать причину Init() ?
У OnDeinit() есть UninitializeReason() которая возвращает причину деинициализации.
А как в OnInit() получить причину инициализации ?
Хочу предотвратить выполнение инициализации при событии смены периода графика.
https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/running
Приветствую. Подскажите, пожалста: можно ли сделать чтоб индикатор работал и в отдельном окне и одновременно на графике?