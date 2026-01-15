Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2312

Новый комментарий
 

ANDREY #:

Подскажите пожалуйста, как при увеличении количества проходов, добиться от тестера правильных  и полных  результатов? 

Свойства эксперта - на первой странице уберите галку Генетический алгоритм
Генетические алгоритмы - математический аппарат
Генетические алгоритмы - математический аппарат
  • www.mql5.com
Генетические алгоритмы предназначены для решения задач оптимизации. Примером подобной задачи может служить обучение нейросети, то есть подбора таких значений весов, при которых достигается минимальная ошибка. При этом в основе генетического алгоритма лежит метод случайного поиска.
 
Aleksei Stepanenko #:
Свойства эксперта - на первой странице уберите галку Генетический алгоритм

Спасибо за ценную информацию

 

Всем доброго дня. Вопрос по mql4

Я хочу положить в массив, который находится в файле mqh, цену Bid. Но компилятор ругается. ВОПРОС В массив нельзя класть ни  Bid ни Ask ? Или я не правильно положил в него   Bid 

Если не правильно, то в чем моя ошибка? Вот мой массив с ругательством компилятора

Cпасибо за помощь.

 
ANDREY #:

Всем доброго дня. Вопрос по mql4

Я хочу положить в массив, который находится в файле mqh, цену Bid. Но компилятор ругается. ВОПРОС В массив нельзя класть ни  Bid ни Ask ? Или я не правильно положил в него   Bid 

Если не правильно, то в чем моя ошибка? Вот мой массив с ругательством компилятора

Cпасибо за помощь.

Сначала объявите пустой массив, а затем его заполните. При объявлении нужно использовать только константы или константные выражения. Bid не является константой
 
Artyom Trishkin #:
Сначала объявите пустой массив, а затем его заполните. При объявлении нужно использовать только константы или константные выражения. Bid не является константой

Спасибо за ценную информацию

 
Подскажите, пожалуйста, с какого года можно тестировать в режиме реальных тиков? 

То есть, с какого года заканчивается моделирование и начинаются реальные тики
 

Как узнать причину Init() ?

У  OnDeinit() есть UninitializeReason() которая возвращает причину деинициализации.

А как в OnInit() получить причину инициализации ?

Хочу предотвратить выполнение инициализации при событии смены периода графика.

Документация по MQL5: Проверка состояния / UninitializeReason
Документация по MQL5: Проверка состояния / UninitializeReason
  • www.mql5.com
UninitializeReason - Проверка состояния - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Sergei Kiriakov #:

Как узнать причину Init() ?

У  OnDeinit() есть UninitializeReason() которая возвращает причину деинициализации.

А как в OnInit() получить причину инициализации ?

Хочу предотвратить выполнение инициализации при событии смены периода графика.

При смене символа или таймфрейма графика, к которому эксперт прикреплен, выгрузка и загрузка эксперта не производится.
При этом последовательно вызываются обработчики OnDeinit() на старом символе/таймфрейме и OnInit() на новом символе/таймфрейме (если они есть),
значения глобальных переменных и статических переменных не сбрасываются.
Все события, поступившие для эксперта до завершения инициализации (функции OnInit()), пропускаются.

https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/running

 
Приветствую. Подскажите, пожалста: можно ли сделать чтоб индикатор работал и в отдельном окне и одновременно на графике?
 
Andrei Sokolov #:
Приветствую. Подскажите, пожалста: можно ли сделать чтоб индикатор работал и в отдельном окне и одновременно на графике?
Смотря что он должен выводить в окне и на графике.
1...230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319...2693
Новый комментарий