Как работать в режиме OnTimer() ?
Здравствуйте, уважаемые!
Как правильно запустить советник с функцией OnTimer() ?
Цель: нужно, чтобы советник не обращал внимания на тики (их в моем случае нет, ренко-график) и работал по таймеру, допустим, раз в секунду.
Код, который должен работать:
Все сделано в соответствии с документацией. Может быть, для запуска OnTimer() тоже нужны тики?
Прошу знающих людей откликнуться. Заранее спасибо!
При EventSetTimer(60) функция OnTimer() будет запускаться один раз в минуту
При EventSetTimer(60) функция OnTimer() будет запускаться один раз в минуту
И что?
Evgeniy Zhdan:
Код, который должен работать:
Он и будет работать , как на обычных так и на ренко графиках. В тестере OnTimer() не работает.
Возможно это проблема частного характера. Сейчас проверил, и с визуализацией и без, таймер работает.
У меня не хочет. Win 8, все стандартно.
Он и будет работать , как на обычных так и на ренко графиках. В тестере OnTimer() не работает.
Как же тогда Alexey Viktorov проверил с визуализацией и без?
Он и будет работать , как на обычных так и на ренко графиках. В тестере OnTimer() не работает.
И точно. На оффлайн графике работает. Спасибо)
И точно. На оффлайн графике работает. Спасибо)
Только обязательно в OnTimer() делай обновление данных чтобы работал ваш код.
void OnTimer() { RefreshRates(); //-------- далее ваш код ----------- }
для тестера, в онтик, добавляем:
if (IsTesting()) OnTimer();
и всё работает)
для тестера, в онтик, добавляем:
и всё работает)
) Спасибо, не знал. И в справке об этом ни слова...
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Здравствуйте, уважаемые!
Как правильно запустить советник с функцией OnTimer() ?
Цель: нужно, чтобы советник не обращал внимания на тики (их в моем случае нет, ренко-график) и работал по таймеру, допустим, раз в секунду.
Код, который должен работать:
Все сделано в соответствии с документацией. Может быть, для запуска OnTimer() тоже нужны тики?
Прошу знающих людей откликнуться. Заранее спасибо!