Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2311
Подскажите еще кто знает:
депозит 10 000
риск 1%
стоп 200 пунктов
как рассчитать сколько лота надо открыть для золота, sp500, и просто валютных пар, два дня уже сижу перебирают всякие формулы нифига не могу понять как это сделать расчет по текущей цене, вот например как на этом сайте
еслибы вы торговали 1 лотом, то цена 1 _Point (прибыль/убыток) = Цена 1 тика * (Размер 1 тика / Размер 1 пункта).
у вас таких пунктов 200, при торговле в 1 лот, вы потеряли бы : 200 * цена 1 пункта
в 1 лоте содержится LotSize монет
но вы готовы потерять только 10000 * 1 * Торговое_плечо / (1/100) монет.
может дальше уже сами посчитаете ?
Все понимаю, но если начал писать, ну напиши до конца, сделай доброе дело.
в 1 лоте содержится LotSize монет - что за лотсайз, откуда ты его взял?..
единственное что я понял это вот это
если бы вы торговали 1 лотом, то цена 1 _Point (прибыль/убыток) = Цена 1 тика * (Размер 1 тика / Размер 1 пункта).
верно?
дальше 200 * pointValue.
10000 * 1 * Торговое_плечо / (1/100) монет. - зачем тут на 1 умножать? Или 1 это 200 * pointValue.?
double tickSize=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICKSIZE); // размер тика
double pointSize=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); // или _Point - размер 1-го пункта
double tickPoints = tickSize/pointSize; // столько пунктов в одном тике
double lotSize=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE); // размер 1-лота, монет валюты базы котировки
double tickValue=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICKVALUE); // цена 1-го тика в валюте депозита при торговле 1 м лотом
double pointPrice=tickValue/tickPoints; // цена в валюте депозита 1-го пункта _Point при торговле 1 лотом
long leverage = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE) ; // предоставленное плечо..но это не точно :-)
double balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); // столько денег на балансе
Зачем в данной задаче кредитное плечо?
я без понятия, один фиг не могу допереть чё делать, половина не работает.
если я заменяю вот эту строчку
MarketInfo(_Symbol,MODE_TICKVALUE)
на вот эту
тогда ответ 5, а должно быть 0.50 лота.
Maxim Kuznetsov из твоего ответа
SYMBOL_TRADE_TICKSIZE, SYMBOL_TRADE_TICKVALUE
mql5й не понимает такого.
а так спасибо за ответы.
Не знаю что Вы писали, но
Давайте немного помогу. Да, в двух местах пропущена нижняя черта. Небольшой косяк, но не в этом суть. Из кода, предоставленного Максимом Кузнецовым, сделал простенький скрипт. Скопируйте код, создайте новый шаблон скрипта, вставьте этот код, скомпилируйте и запустите его на любом графике, а затем во вкладке Эксперты терминала МТ5 посмотрите результаты. Может быть так лучше будет восприниматься информация.
С уважением, Владимир.
Всем доброго времени суток!
Вопрос по тестеру МТ4. При тестировании 3 параметров (К3(час) , K1(стоп-лосс) , K2(тейк-профит) с количеством проходов 140 на периоде 1 год тестер делает все 140 проходов соблюдая определенный порядок и последовательность проходов и выдает правильный результат. Сначала тестирует весь ЧАС(5) со всеми комбинациями СЛ и ТП, потом следующий час и так далее в том же алгоритме.
А если с теми же параметрами количество проходов увеличивается до 210 , то тестер делает только 90 проходов , не соблюдая порядок и последовательность проходов как в примере выше, а делает проходы на первый взгляд в случайном порядке.
Подскажите пожалуйста, как при увеличении количества проходов, добиться от тестера правильных и полных результатов? И есть ли ограничения для тестера на количество проходов?
Компьютер у меня достаточно мощный. ОС Win10 (Скрин на момент тестирования)
Спасибо