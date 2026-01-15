Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2309
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
DRAW_FILLING
?
На примере подокна: как закрасить полностью подокно графика? В описании ничего не сказано. Открыл Ишимоку - так и не понял, как там облака зарисовываются
UPD
На ум приходит создание гистограммы до потолка одним цветом, но при увеличении масштаба начнутся прорезаться щели
UPD
Судя по Ишимоку, нужно отдельной директивой указать в кавычках два имени буферов, между которыми будет зарисовка
Подскажите, пожалуйста, как пользоваться
DRAW_FILLING
?
На примере подокна: как закрасить полностью подокно графика? В описании ничего не сказано. Открыл Ишимоку - так и не понял, как там облака зарисовываются
UPD
На ум приходит создание гистограммы до потолка одним цветом, но при увеличении масштаба начнутся прорезаться щели
UPD
Судя по Ишимоку, нужно отдельной директивой указать в кавычках два имени буферов, между которыми будет зарисовка
индикаторные буферы должны быть последовательны и два цвета заливки будут задавать их отношения (больший/меньший)
индикаторные буферы должны быть последовательны и два цвета заливки будут задавать их отношения (больший/меньший)
Точно.
Благодарю Вас
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста, что не так с кодом функции?
Я так понимаю, не заполняется массив, т к. выводит в принте всякую галиматью вместо значения переменной profit. Причем в цикле переменная принимает правильное значение, проверено принтом. А при выводе принтом в конце кода в массиве оказываются левые громадные числа.
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста, что не так с кодом функции?
Я так понимаю, не заполняется массив, т к. выводит в принте всякую галиматью вместо значения переменной profit. Причем в цикле переменная принимает правильное значение, проверено принтом. А при выводе принтом в конце кода в массиве оказываются левые громадные числа.
double antyMar(){
double arrayProfit[10];
ArrayInitialize(arrayProfit,0);
for(int i=1; i<=8; i++)
{
if(OrderSelect(i-1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==true)
{
int Tip=OrderType(); // Тип ордера
if(Tip == OP_BUY || Tip == OP_SELL)
{
double profit = OrderProfit();
Print("i= ",i," ArraySize(arrayProfit)= ",ArraySize(arrayProfit)," profit =",profit);
ArrayFill(arrayProfit,i-1,1,profit);
}
}
}
for(int i=0;i<ArraySize(arrayProfit);i++) printf("arrayProfit[%d] = %d",i,arrayProfit[i]);
return 1;
}
1. Вставляйте код правильно, есть кнопка "</>"
2. У вас массив объявлен как double, а выводите вы его как целое (%d) https://www.mql5.com/ru/docs/common/printformat
3. Это не ошибка, но повод подумать: у вас функция объявлена как double, а возвращает целое "1". Есть смысл или поменять тип, или писать явно "1.0", чтобы показать, что это не ошибка, а так и задумано.
1. Вставляйте код правильно, есть кнопка "</>"
2. У вас массив объявлен как double, а выводите вы его как целое (%d) https://www.mql5.com/ru/docs/common/printformat
3. Это не ошибка, но повод подумать: у вас функция объявлена как double, а возвращает целое "1". Есть смысл или поменять тип, или писать явно "1.0", чтобы показать, что это не ошибка, а так и задумано.
Спасибо за ответ!
я поменял 1 на "1.0", но єто ожидаемо ничего не изменило в результате.
2. У вас массив объявлен как double, а выводите вы его как целое (%d) https://www.mql5.com/ru/docs/common/printformat
Да!! все заработало! спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как перезапустить валидацию индикатора?
Обычно секунду занимает. А тут исправил одну строчку (итерация лишняя была, уходил в бар с индексом -1 на MN1), отправил обновить, а валидация всё идёт и идёт...
Простенький индикаторUPD
Тут же соседний простой индикатор исправил тоже (забыл принт проверки убрать, чтобы не маячил в журнале), отправил на валидацию - через одну наносекунду уже опубликован.
UPD
Результат валидации
Какой-то антивирус...
Всем доброго времени суток! Вопрос по тестеру на mql4.
В функции OrderSend почти к каждому параметру привязана функция, которая возвращает значение этого параметра. ВОПРОС Какая функция возвращает значение самого последнего параметра ЦВЕТ СТРЕЛКИ?
Спасибо за помощь.
Всем доброго времени суток! Вопрос по тестеру на mql4.
Спасибо за помощь.
Пару строк не дочитали
arrow_color=clrNONE
[in] Цвет открывающей стрелки на графике. Если параметр отсутствует или его значение равно CLR_NONE, то открывающая стрелка не отображается на графике.