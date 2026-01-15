Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1155

Дмитрий С:
Доброго времени! Каким образом можно реализовать на графике отображение данных хай и Лоу бара. И выделение цветом одинаковых.???

При помощи, например, индикатора.

  
int file=FileOpen("expert.ex4", FILE_READ|FILE_BIN);

Пытаюсь открыть советник в бинарном виде. Возвращает -1 и ошибку 5002. Вообще возможно ли открывать файлы такого типа?

 

Dmitri Custurov:

Пытаюсь открыть советник в бинарном виде. Возвращает -1 и ошибку 5002. Вообще возможно ли открывать файлы такого типа?

да! будет выглядеть так!

Снимок4

 
Я знаю что будет выглядеть так, но код возвращает ошибку как я выше написал. То есть - открыть не выходит. Хэндл файла возвращает -1, а ошибка 5002 - неверное имя файла. Все текстовые файлы, фотки открывает нормально, все ex4/5 и dll не открывает.
 
Dmitri Custurov:
Я знаю что будет выглядеть так, но код возвращает ошибку как я выше написал. То есть - открыть не выходит. Хэндл файла возвращает -1, а ошибка 5002 - неверное имя файла. Все текстовые файлы, фотки открывает нормально, все ex4/5 и dll не открывает.
А расширение менять не побывали?
 
Valeriy Yastremskiy:
А расширение менять не побывали?

Убрал расширение - так срабатывает. Видимо это некая защита от  разработчиков. Хотя не знаю зачем.

 
Dmitri Custurov:

Убрал расширение - так срабатывает. Видимо это некая защита от  разработчиков. Хотя не знаю зачем.

Борьба с декомпилом скорее всего.

 
Valeriy Yastremskiy:
Борьба с декомпилом скорее всего.

Средствами mql ? ))

 
Dmitri Custurov:

Средствами mql ? ))

Не знаю, но обычно политика безопасности включает много ограничений))))

