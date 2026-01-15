Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1155
Доброго времени! Каким образом можно реализовать на графике отображение данных хай и Лоу бара. И выделение цветом одинаковых.???
При помощи, например, индикатора.
Пытаюсь открыть советник в бинарном виде. Возвращает -1 и ошибку 5002. Вообще возможно ли открывать файлы такого типа?
https://www.mql5.com/ru/forum/341254#comment_16463764
Добрый день. Подскажите почему не получается стоп и тейк по ATR!
да! будет выглядеть так!
Я знаю что будет выглядеть так, но код возвращает ошибку как я выше написал. То есть - открыть не выходит. Хэндл файла возвращает -1, а ошибка 5002 - неверное имя файла. Все текстовые файлы, фотки открывает нормально, все ex4/5 и dll не открывает.
А расширение менять не побывали?
Убрал расширение - так срабатывает. Видимо это некая защита от разработчиков. Хотя не знаю зачем.
Борьба с декомпилом скорее всего.
Средствами mql ? ))
Не знаю, но обычно политика безопасности включает много ограничений))))