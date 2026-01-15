Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2240
"Эксперт" - это советник, исходя из документации. Но, где-то видел упоминание эксперта в контексте индикатора.
Если я отключу эту функцию, будет ли у меня работать советник на мартингейле, который использует стандартные индикаторы МТ4?
Данная функция отображается в окне при набрасывании советник на график
Подскажите, пожалуйста, что значит "Разрешить импорт из внешних экспертов"?
Импорт из внешних экспертов на стадии вымирания.
Для того чтобы функцию можно было импортировать в другой советник, эта функция должна иметь модификатор export
Я экспериментировал с этой возможностью очень давно и подробностей совсем не помню.
ps; Вот в документации нашёл
Добрый. Подскажите в чем может быть проблема, не перемещается ТП открытых ордеров.
void ModifyOrderS()
{
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
{
if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
{
if(OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL)
{
avg += OrderOpenPrice();
count++;
}
}
}
}
avg = NormalizeDouble(avg/count, Digits);
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
{
if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
{
if(OrderType() == OP_BUY)
{
TP = NormalizeDouble(avg + Takeprofit* Point, Digits);
ticket =OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), 0, TP, 0, Yellow);
{
// Do something to handle the error
Print("Error in OrderModify. Error code=",GetLastError());
}
}
else
if(OrderType() == OP_SELL)
{
TP = NormalizeDouble(avg - Takeprofit* Point, Digits);
ticket = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), 0, TP, 0, Yellow);
{
// Do something to handle the error
Print("Error in OrderModify. Error code=",GetLastError());
}
}
}
}
}
avg = NormalizeDouble(avg/count, Digits);
}
Ниже код. Добавьте переменную "last_avg" типом double в глобальные переменные. Это проверка на изменение ТП, иначе каждый тик будет отправлять запрос в торговый сервер и выдавать ошибку с кодом 1
Ниже код. Добавьте переменную "last_avg" типом double в глобальные переменные. Это проверка на изменение ТП, иначе каждый тик будет отправлять запрос в торговый сервер и выдавать ошибку с кодом 1
Спасибо огромное!
Подскажите, пожалуйста, как в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" отключить в тестере стратегий линии, соединяющие хаи и лои
Никак
Понял, благодарю
Почему никак?