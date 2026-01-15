Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1117
Действительно рукалицо...
Принт на разных таймфреймах.
Потому, что предопределённая переменная _Period выводит значение, которое:
В переменной _Period хранится значение таймфрейма текущего графика.
А этот таймфрейм определяется значением константы из перечисления ENUM_TIMEFRAMES, соответствующей периоду графика.
Ладно, разбирайтесь:
mql4 не пользовался )) и не привыкал.
Да с какой стати нужно делить ещё на 60 ???
Где об этом сказано в справке?
Это уже ваши костыли, которые обходят баг.
А теперь проверьте свой костыль, на всех таймфреймах
Баг? Т.е., наличие таймфреймов М1, М2, М3, М4, М5, М6, а потом сразу М10 - это тоже по-вашему баг?
Почему не просите разработчиков устранить баги отсутствия периодов
М7, М8, М9, М11, М13, М14, М16, М17, М18, М19, М21, М22, М23, М24, М25, М26, М27, М28, М29, М31 - М59, Н1_М1, Н1_М2, Н1_М3, --- , ---, ---, СТО_ТЫЩ_ЛЕТ ?
Почему багом вдруг стало внутреннее представление констант перечислений?
Вас не напрягает отсутствие трёхсотрублёвых купюр?
Скажите мне пожалуйста, значение 16385 соответствует значению периода графика H1 ?
И все остальные значения периодов, выше H1.
Вам Игорь в двоичном формате даже распринтовал, а следующим идёт мой пост, где то же самое только в другом формате.
Вы совсем в другую степь полезли, не приплетайте того, о чём не было речи.
Меня напрягает то, что модератор замыливает баги, своими костылями!
А не способствует их устранению.
Вот вам ещё один баг.
И тоже самое на MN графике.
У вас нет времени на изучение справки?
Всё, что вам не понятно - всё это баги, которые разработчики по-вашему должны исправить?
А может лучше вам в данном случае научиться читать, а не перекладывать на модератора невесть что?
Зачем переполняете int ?
Так распечатайте себе:
и подправьте, пожалуйста баг в собственном мышлении.
А уж если вам нужны милисекунды, то представляйте их типом ulong.
У вас нет времени на изучение справки?
Всё, что вам не понятно - всё это баги, которые разработчики по-вашему должны исправить?
А может лучше вам в данном случае научиться читать, а не перекладывать на модератора невесть что?
Зачем переполняете int ?
Так распечатайте себе:
и подправьте, пожалуйста баг в собственном мышлении.
С переполнением, да, погорячился, не учёл этот момент. Тут спасибо.
Но ваш пример не компилируется.
А так принтует нормально, вот и гадай когда нужен стринг а когда нет ))
А по по поводу переменной _Period, там точно что то не то выше H1.
1. Да, соответствует значению константы.
2. И все остальные - соответствуют значению константы.
Попробуйте распечатать
Как думаете, вам будет выведена текущая цена Bid, или что-то другое?
А почему тогда вы ожидаете от
что вам будет выведено что-то типа Н1 или 60 ?
И Игорь не мне распринтовал, а показал вам внутреннее представление значений констант перечисления ENUM_TIMEFRAMES в двоичном формате.
Вы утверждали, что показанные вами значения констант перечисления являются багом, а моё вам объяснение - костылями. Это не так - это просто ваше незнание простых азов.
За сим откланяюсь - изучайте азы и, пожалуйста, не нужно своё незнание облачать в баги и костыли от разработчиков - нехорошо это - набрасывать пустое. Да и слова вы выбираете какие-то "тугие", при этом забывая, что оказывается это вы чего-то не знаете.
Разберётесь, а наброс ваш так и останется для других таких же "знающих". Вредительство какое-то...
С переполнением, да, погорячился, не учёл этот момент. Тут спасибо.
Но ваш пример не компилируется.
А так принтует нормально, вот и гадай когда нужен стринг а когда нет ))
А по по поводу переменной _Period, там точно что то не то выше H1.
Т.е., что значит "не компилируется"? Скопировал с форума в скрипт и скомпилировал:
И переменная _Period возвращает значение константы перечисления ENUM_TIMEFRAMES текущего графика как int. Т.е., не количество минут, не количество секунд, а именно значение константы из ENUM_TIMEFRAMES, соответствующей текущему графику.
А так принтует нормально, вот и гадай когда нужен стринг а когда нет ))
А гадать не нужно. Нужно думать и понимать что, и для чего делается. Когда нужно что-то писать, а когда не обязательно.
А почему тогда вы ожидаете от
что вам будет выведено что-то типа Н1 или 60 ?
Потому что минутные таймфреймы которые ниже H1, возвращают корректные значения.
Как и описано в справке, возвращают значение таймфрейма, а не от балды константы.
По этому логично ожидать этого и от старших таймфреймов, продолжая последовательность в минутах.
PERIOD_H1=60
и т.д.
... продолжая продолжать злые песни сочинять, коммунизма ожидать, тренчать-бренчать и *** собирать...
Логично не использовать значения констант в ожидании возврата ожидаемых "логичных" величин.
Ещё раз (в последний) напомню о константе SYMBOL_BID. "Логично" же ожидать от неё значение текущей цены Bid вместо почему-то 1, да? Или всё же нет?
Всё. Я устал от ликбеза, да и не брался за обучение вроде бы как.