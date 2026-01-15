Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2245
Общий подход такой
Каким образом мне переписать мой код чтобы оно скомпилировалось?
Должна получиться вот такая штука за той разницей что все функции - члены класса. Но если их делать членами класса - вылезает 'multiply' - pointer to this function type is not supported yet
Что же теперь маркету надо, кто подскажет?
Добрый день всем.
В коде эксперта MQL5 попробовал создать пользовательский инструмент с помощью CustomSymbolCreate
При прогоне в тестере инструмент не создается, GetLastError() выдает ошибку
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
4014
Системная функция не разрешена для вызова
Выходит, в коде эксперта нельзя создавать пользовательские инструменты?
Всем доброго времени суток!
Вот фрагмент моего кода для тестера на mql4
ПРОБЛЕМА
В большинстве случаев при равенстве Ask и S5[R][4] программа присваивает D единицу. Ask всегда подходит к S5[R][4] снизу вверх. Но в некоторый случаях при равенстве Ask и S5[R][4] программа НЕ присваивает D единицу , не смотря на то , что Print() показывает, что Ask и S5[R][4] равны между собой с точностью до 5 знака. То есть программа почему то не видит их равенства
Если Ask > S5[R][4] программа присваивает D единицу всегда Для решения этого проблемы я нормализовывал до 5 знака S5[R][4]. Не помогло.
Программа НЕ присваивает D единицу в случаях когда Ask дошла снизу вверх до значения S5[R][4] , а на последующих тиках Ask ушла безвозвратно вниз.
Подскажите пожалуйста как сделать так что бы во всех случаях равенства между Ask и S5[R][4] программа присваивала D единицу.
Всем спасибо за помощь.
Не знаю с чем это связано, если поставить в RSI цены открытия, то работает корректно
Подскажите, пожалуйста, как работать с гистограммой?
Беру объемы, код маленький, вставляю условие (если РСИ текущий больше, чем предыдущий - столбец зеленый) и сам размер столбца - это абсолютная разница между двумя значениями.
И нифига - рандомные результаты, то размер столбцов не соответсвует движению РСИ, то цвет.
Пробовал разворачивать буферы, чтобы считались, как тайм-серия, инициализации в 0 всякие. Ничего не помогает. А вот сами объемы правильно ведь рисует
Я балда. Вместо
Написал
перед тем, как обратил массив в тайм-серию
Проблема решена
Вместо прямого сравнивания вещественных чисел сравнивайте нормализованную разницу этих чисел с нулём или допустимым отклонением.
Приветствую! Не получается применить шаблон к графику.
2023.08.20 19:24:40.236 test USDCAD,H1: Не удалось применить шаблон 'temp.TPL', ошибка 5020
2023.08.20 19:24:40.235 test USDCAD,H1: Шаблон temp.TPL найден в каталоге \Files' op =133370222801469933
Утро вечера мудренее. Разобрался. Спасибо.
И что было? Ночью поглядел, сразу не бросилось в глаза, отложил разбор на потом.