Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2242
Прежде, чем рассчитывать буфер, его нужно заполнить пустым значением.
Артем, это же не логично, если на каждом тике идет заполнение, это же то же что и iCustom буферы
разработчики слава богу не переложили на ресайзы хоть)
Спасибо большое!
Буду знать
Компилятор ошибок не выдаёт, но из всего кода работает только одна строчка, в комменты last_tick.ask выводится, а i не выводится, отображается 0, что необходимо исправить подскажите пожалуйста.
На такое стоит обращать внимание
'bid.mq5' bid.mq5 1 1 expression not boolean bid.mq5 29 5 expression not boolean bid.mq5 37 5 code generated 1 1 0 errors, 2 warnings, 655 msec elapsed 1 3
И сразу все работает
Беру объемы, код маленький, вставляю условие (если РСИ текущий больше, чем предыдущий - столбец зеленый) и сам размер столбца - это абсолютная разница между двумя значениями.
И нифига - рандомные результаты, то размер столбцов не соответсвует движению РСИ, то цвет.
Пробовал разворачивать буферы, чтобы считались, как тайм-серия, инициализации в 0 всякие. Ничего не помогает. А вот сами объемы правильно ведь рисует
Подскажите, пожалуйста, как работать с гистограммой?
Код покажите
У Вас ошибка в коде вот здесь
Оператор в скобках не сравнивает, а присваивает. "=" - это присваивание, а нужно "==", это сравнение.
Спасибо! Большое! )))))
Вы не путаете DRAW_COLOR_HISTOGRAM и DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 ???
Для DRAW_COLOR_HISTOGRAM нужен только один буфер данных и один буфер цвета. В буфер данных надо вносить значение, а не разницу каких-то значений.А цвет по условию текущее значение больше предыдущего, или текущее значение меньше предыдущего…
Обратите внимание, как раз разница значений - это и есть одно числовое значение. Абсолютное значение числа, которое будет означать тот же объём, что и в одноименном индикаторе. Единственная разница только в том, что если индикатор объема показывает верные результаты (столбик равен размеру объёма - абсолютному числу), то ничем не отличающееся от него другое число - абсолютная разница между текущим и предыдущим значением РСИ - столбик почему-то не соответствует по размеру числу. Например, если в буфер идёт значение разницы РСИ сперва 10, а в следующий раз 15, то столбики рандомно отражают результаты: первый может быть огромный, второй мизерный, или наоборот.
Как только в этот же буфер попадает то же самое число объёма тиков на минутке какой-нибудь 10, а затем 15, то столбики соответственно первый одного размера, а второй в 1.5 раза больше. И цвет правильный, соответсвует правилу.
У меня же, когда вместо объемом вставляю результаты РСИ, столбики рандомные и не отражают результаты(
Это всё шаблон Объёмов, я даже ничего не меняю в нём.
