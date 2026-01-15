Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2235
Добрый день. Не могу подключится к Metatrader 5 на MacOS Monterey 12.5. Нету связи с интернетом. Кто может что подсказать? Совместимы ли системы?
Подскажите, пожалуйста, откуда появляется вторая линия у верхней и у нижней линии? А средняя нормальная
Подскажите, пожалуйста, откуда появляется вторая линия у верхней и у нижней линии? А средняя нормальная
У Вас сколько графических буферов?
Извините, я балда. Создал себе шаблон с этим индикатором, и в тесте он дублирует.
Всё впорядке
коллеги - как добавить свой продукт в сервисе маркет?
нет кнопки - добавить продукт https://www.mql5.com/ru/articles/385
Регистрация в качестве продавца
Для получения статуса продавца пройдите простую процедуру регистрации. Она полностью автоматическая и занимает не более пяти минут.
киньте ссыль - я вроде зареган....
А где Вы кнопку ищете?
где - то справа вверху после захода в маркет
нету у меня