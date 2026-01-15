Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2235

Добрый день. Не могу подключится к Metatrader 5 на MacOS Monterey 12.5. Нету связи с интернетом. Кто может что подсказать? Совместимы ли системы? 

 

Подскажите, пожалуйста, откуда появляется вторая линия у верхней и у нижней линии? А средняя нормальная



Код простой

for(i=limit; i>=0 && !IsStopped(); i--)
     {
       datetime t = iTime(NULL, PERIOD_CURRENT, i);
       int shift = iBarShift(NULL, PERIOD_H4, t, false);
       
       double MA = iMA (NULL, PERIOD_H4, 100, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE,  shift);
       
       shift = iBarShift(NULL, PERIOD_D1, t, false);
       double ATR       = iATR (NULL, PERIOD_D1, 200, shift);  // текущее значение ATR
       double ATR_risk    = ATR * K_risk;
       
       UP[i] = MA + ATR_risk;           // Верхний буфер
       
       Middle[i]=MA;                            // Средний буфер
       
       DN[i] = MA - ATR_risk;                   // Нижний буфер
     }
 
У Вас сколько графических буферов?

 
Извините, я балда. Создал себе шаблон с этим индикатором, и в тесте он дублирует. 

Всё впорядке

 

Регистрация в качестве продавца

Для получения статуса продавца пройдите простую процедуру регистрации. Она полностью автоматическая и занимает не более пяти минут.

 
киньте ссыль - я вроде зареган....



 
А где Вы кнопку ищете?


 
где - то справа вверху после захода в маркет


 
нету у меня


