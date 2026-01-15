Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2238
Подскажите, пожалуйста, в чём ошибка? Пытаюсь посчитать размер линий ЗигЗага. Индикатор правильно считает размеры только при первом запуске. Дальше, онлайн, начинает переписывать значения, накладывать друг на друга, предыдущие не удалять. А на истории всё хорошо
Не знаю как правильно объяснить, но попробую:
при старте создаешь
при появлении нового максимума
при изменении максимума
при появлении нового минимума
при изменении минимума
Просадка по средствам не считается от открытия до закрытия. А именно между. Хай, Лоу, опен, клоуз бара не дадут всей картины - там аск нужен. Просто расширение спреда может слить всë.
Согласен. НО, если нельзя, а хочется аж зубы сводит, то можно и не обращать внимание на небольшие неточности в расчётах. А если депозит не слит, значит такого критического расширения спреда не было… Ну пусть люди потешатся, зачем сразу отбивать хотелку…
Ищите...мне лень.
Скажем так. Смотрел очень много продуктов, тысячами. И нигде не было расчёта просадки по истории. Хотя вроде на МТ5 видел, подымал кто-то тему.
Отправлять искать человека того, чего нет... Эх. Ладно. Мне это нужно было для того, что когда меня спросят о подобном функционале в моём продукте, то я просто сошлюсь на то, что ни в одном продукте такого нет и приведу довод, почему это не просто реализовать правильно.
Чтобы посчитать правильно просадку, а точнее, приближенно правильно, можно чекать её по минутам. И по каждой минуте смотреть все сделки. Вдруг это мультивалютная торговля.
Просто сошлитесь на авторитет Тришкина
https://www.mql5.com/ru/code/9702
https://www.mql5.com/ru/code/13242
А как же "открыть глаза на суровую реальность"?
Строить в двух разных окнах бары по аск и бид должно быть выходом. Спреда в 4ке в истории нет, но эта возможность есть.
К сожалению, строит странно
К сожалению, строит странно
Не вдавался подробно, но судя по большим значениям считает разницу между самым старым экстремумом и текущим. Обычно принтую или алерчу в момент нахождения экстремума значения номера бара экстремума и предыдущего. Возможно переприсвоение где-то в коде. Частая ошибка.
Там ошибка в данных, а не в рисовании, судя по выводимым значениям. Рисуются то они на правильных местах.
Не вдавался подробно, но судя по большим значениям считает разницу между самым старым экстремумом и текущим. Обычно принтую или алерчу в момент нахождения экстремума значения номера бара экстремума и предыдущего. Возможно переприсвоение где-то в коде. Частая ошибка.
Видите ли, ЗигЗаг какой-то мудрёный, вот у машки прошёл цикл перебора всех баров, следующий тик - проверяем текущий или предпоследний бар. У ЗигЗага же целый блок расчёта, обособленный специально для последующих расчётов после полного первого. И буфер сам как бы работает, ломаная линия онлайн у всех рисуется. Но, если добавить графический объект с привязкой к вершинам/низинам, то при первом расчёте - на истории всё хорошо! Ставится где надо, считает всё верно. Но, стоит коду перейти на этот блок последующих расчётов - всё рушится. Не понимаю, почему.