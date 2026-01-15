Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2241
Почему никак?
Ого)))
Благодарю Вас!
Ну так нет текущих. Лишь значения
Мне визуально нужно было убрать, чтобы не видно было.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему код не работает?
Компилятор не пропустит такой код! Как же он может работать? Журнал с ошибками смотреть надо.
Компилятор ошибок не выдаёт, но из всего кода работает только одна строчка, в комменты last_tick.ask выводится, а i не выводится, отображается 0, что необходимо исправить подскажите пожалуйста.
Посмотрите внимательно ваш код.
У вас написано:
если i равно 0
что-то сделать
и сразу увеличить значение i на 1 —————————————————
На следующем тике i уже не равна 0
Дальше самостоятельно…
У Вас ошибка в коде вот здесь
if(i=...)
Оператор в скобках не сравнивает, а присваивает. "=" - это присваивание, а нужно "==", это сравнение.
Подскажите, пожалуйста, почему стрелки разбрасывает по всему графику?
Код ищет 5 и 7-барные фракталы, потом записывает в буферы. Вроде ничего особенного, но поведение странное.
