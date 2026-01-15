Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2237
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никому не попадалась функция расчёта просадки по ордерам в истории?
Интересно на МТ4 глянуть
Никому не попадалась функция расчёта просадки по ордерам в истории?
Интересно на МТ4 глянуть
Никому не попадалась функция расчёта просадки по ордерам в истории?
Интересно на МТ4 глянуть
В кодбазе где-то есть индикатор эквити
Вы уверены, что просадка там может посчитаться из подгружаемой истории, а не с того момента, когда начал работать индикатор? Если да, то поделитесь ссылкой. // Ссылки с кодобазы можно постить.
Вы уверены, что просадка там может посчитаться из подгружаемой истории, а не с того момента, когда начал работать индикатор? Если да, то поделитесь ссылкой. // Ссылки с кодобазы можно постить.
Чтобы подсчитать просадку по ордерам в истории нужна тиковая история за интересующий период. И этого будет мало для точного рассчëта
Чтобы подсчитать просадку по ордерам в истории нужна тиковая история за интересующий период. И этого будет мало для точного рассчëта
Я думаю не обязательно тиковую историю. Достаточно high low за период от открытия ордера до его закрытия.
Если орер BUY то можно посчитать пункты от цены открытия до low и это будет просадка.
А вот если одновременно открыто несколько ордеров, да ещё и разнонаправленных, то это уже сложней. Так сложно, что я не возьмусь даже предполагать алгоритм…
Я думаю не обязательно тиковую историю. Достаточно high low за период от открытия ордера до его закрытия.
Если орер BUY то можно посчитать пункты от цены открытия до low и это будет просадка.
А вот если одновременно открыто несколько ордеров, да ещё и разнонаправленных, то это уже сложней. Так сложно, что я не возьмусь даже предполагать алгоритм…