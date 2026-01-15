Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2236
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А где Вы кнопку ищете?
она пропадает
после того как залогинился - кнопки - нет
а как тогда мне зарегаться надо чтоли?
в качестве продавца я зареган
она пропадает
после того как залогинился - кнопки - нет
а как тогда мне зарегаться надо чтоли?
в качестве продавца я зареган
она пропадает
после того как залогинился - кнопки - нет
а как тогда мне зарегаться надо чтоли?
в качестве продавца я зареган
У вас этот пункт в профиле есть?
в качестве продавца я зареган
Нет у Вас регистрации продавца!
Нет у Вас регистрации продавца!
Или лишён за какие-то нарушения…
У вас этот пункт в профиле есть?
да. Я зареган и он есть
Нет у Вас регистрации продавца!
вот вроде отображается - продавец. Я должен быть зареган как продавец....
а можно тогда ссыль как зарегаться....
возможно ограничения
обратился в сервис - деск. Жду ответ. Тут напишу причины...
У вас этот пункт в профиле есть?
Нет у Вас регистрации продавца!
спсб. От души. Дали кнопку в тех поддержке после запроса:
спсб. От души. Дали кнопку в тех поддержке после запроса: