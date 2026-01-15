Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2236

Tretyakov Rostyslav #:

А где Вы кнопку ищете?




она пропадает



после того как залогинился - кнопки - нет



а как тогда мне зарегаться надо чтоли?

в качестве продавца я зареган

 
Roman Shiredchenko #:



В сервисдеск обращайтесь, возможно у Вас какие-то ограничения.
 
Roman Shiredchenko #:



У вас этот пункт в профиле есть?


 
Roman Shiredchenko #:
Нет у Вас регистрации продавца!


 
Tretyakov Rostyslav #:

Нет у Вас регистрации продавца!


Или лишён за какие-то нарушения…

 
Alexey Viktorov #:

У вас этот пункт в профиле есть?


да. Я зареган и он есть

 
Tretyakov Rostyslav #:

Нет у Вас регистрации продавца!





вот вроде отображается - продавец. Я должен быть зареган как продавец....




а можно тогда ссыль как зарегаться....

 
Tretyakov Rostyslav #:
возможно ограничения

обратился в сервис - деск. Жду ответ. Тут напишу причины...

 
Alexey Viktorov #:

У вас этот пункт в профиле есть?


Tretyakov Rostyslav #:

Нет у Вас регистрации продавца!


спсб. От души. Дали кнопку в тех поддержке после запроса:


 
Roman Shiredchenko #:

спсб. От души. Дали кнопку в тех поддержке после запроса:


Удачи!
