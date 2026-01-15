Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2232
Просто надо взять остаток от деления на 100
А дальше можете фантазировать как угодно. Остаток от деления минус чего-то, или разделить на что-то, или умножить, прибавить или вообще по какой-то формуле пересчитать…
Спасибо большое за ценную информацию. Извините... просто у меня не слишком математический склад ума. С полуслова не всегда могу понять. Понимаю , как при помощи арифметической операции получить остаток деления на 100. Понял в какое место кода нужно вставлять эту арифметическую операцию. Но не понял какие числа нужно вставлять после числа %100 , что бы получить случайные числа нужного мне диапазона.
Если Вас не затруднит, можете изменить мой код на диапазон от 25 до 98 и тогда я сразу все пойму на Вашем примере.
Еще раз спасибо за помощь.
Просто подставляйте Ваш диапазон в выделенное место через "+"
void OnInit()
{
MathSrand(GetTickCount());
}
void OnTick()
{
Print("-----КАЖДЫЙ ТИК------------ ", MathRand() % 543 + 45);
}
Вот результат
Спасибо большое за разъяснение. Но я опять что то недопонял. Я предложил изменить мой код так что бы диапазон был от 25 до 98. То есть, в моем представлении, случайные числа должны быть от >=25 до <=98 А в Вашем варианте моего кода некоторые случайные числа > 98. Буду Вам признателен , если измените мой код так что бы случайные числа были строго в диапазоне >=25 до <=98 Но благодаря Вам я понял что для решения моей задачи нужно пользоваться арифметической операцией ОСТАТОК ОТ ДЕЛЕНИЯ ( Х = У % 60;) и понял в каком месте кода нужно эту операцию производить. Но не понял пока как подбирать нужные числа после знака % что бы получился нужный мне диапазон
Последовал Вашему совету подставлять мой диапазон в выделенное место через "+" (Print("-----КАЖДЫЙ ТИК------------ ", MathRand() % 98 + 25); Но некоторые случайные числа оказались > 98
Еще раз большое спасибо за помощь.
Тут всё просто. Если остаток от деления может быть от 0 до N-1, то чтобы получить диапазон от 25 до 98 надо получить остаток от деления на такое число, чтобы остаток был от 0 до 98-25 и тогда к этому остатку от деления прибавим 25
То-есть, если получим остаток от деления на 73 диапазон от 0 до 72 и прибавим 25, то получим минимум 0+25=25 и максимум 72+25=97
Если в диапазон нужных чисел должно входить и 98, то надо просто получить остаток от деления на 98+1=99
Спасибо большое. Теперь все понял. С генерацией случайных чисел разобрался. Теперь мне нужно научиться в mql 4 случайным образом смешивать последовательность чисел.
В МАССИВЕ 1 есть последовательность чисел. При помощи какой функции или языковой конструкции можно случайным образом изменить последовательность тех же чисел что бы получилось как в МАССИВЕ 2
Спасибо за помощь
Подскажите, пожалуйста, если после изменения настроек индикатор не отображается (только после повторного накидывания на график), как исправить? В настройки вынесены стрелки. И если их убрать (исчезают), а потом снова поставить, то они не появляются.
В инициализации поставил
Заработало! Спасибо Вам большое
Почему, при прогоне Всех символов меньше трейдов, чем при простом прогоне?