подскажите как в индикаторе рисовать линию на 1 бар больше, т.е. за [0] бар?
вот текущий бар рисует, а дальше на 1 бар в будущее как?
хочу сделать линию до конца, и избежать слияния как на нижней картинке
если закомментировать If получится вариант как внизу
MT5 - PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,1);
Возьмите лучше стиль DRAW_ZIGZAG
MT4 - SetIndexShift(0,1);
MT5 - PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,1);
спасибо, работает!
но ухала слева на бар, зато по центру симметрично получилось)))
но косяк, на первом баре утром не видно будет.
Ищу решение по нахождению максимума и минимума цены за выставленный диапазон времени в секундах.
К примеру стоит период 15 сек. хочу определить максимум и минимум цены за эти 15 сек
Никому не попадалось такое решение ?
Это внутри свечи (или частями в двух свечах), искать по тикам.
Примерно так.
Примерно так.
Спасибо, накидывал такой вариант, ток в одном месте не правильно сделал
Добрый день.
Может кто сталкивался и знает как победить.
Только начал работать с терминалом МТ5. И возникла проблемка... Окно "свойства графика" не разворачивается полностью.
Подумал что проблема с конкретным терминалом от конкретного брокера. Скачал терминал с сайта MQL5. Та же история.
Вроде не критично, но напрягает.
Обнаружил, что у меня нет ясности по использованию модификатора амперсенд (&). Открываем справку:
Открываем другую страницу справочника:
Так всё же, как правильно писать модификатор &?