Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2480

Новый комментарий
 
lynxntech #:

подскажите как в индикаторе рисовать линию на 1 бар больше, т.е. за [0] бар?

вот текущий бар рисует, а дальше на 1 бар в будущее как?

хочу сделать линию до конца, и избежать слияния как на нижней картинке

если закомментировать If получится вариант как внизу


   MT4 - SetIndexShift(0,1);
   MT5 - PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,1);
 
lynxntech #:

подскажите как в индикаторе рисовать линию на 1 бар больше, т.е. за [0] бар?

вот текущий бар рисует, а дальше на 1 бар в будущее как?

хочу сделать линию до конца, и избежать слияния как на нижней картинке

если закомментировать If получится вариант как внизу


Возьмите лучше стиль DRAW_ZIGZAG 

Документация по MQL5: Пользовательские индикаторы / Стили индикаторов в примерах / DRAW_ZIGZAG
Документация по MQL5: Пользовательские индикаторы / Стили индикаторов в примерах / DRAW_ZIGZAG
  • www.mql5.com
Стиль DRAW_ZIGZAG рисует заданным цветом отрезки по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль очень похож на DRAW_SECTION , но в отличие от...
 
Tretyakov Rostyslav #:
   MT4 - SetIndexShift(0,1);
   MT5 - PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,1);

 спасибо, работает!

но ухала слева на бар, зато по центру симметрично получилось)))

но косяк, на первом баре утром не видно будет.

 

Ищу решение по нахождению максимума и минимума цены за выставленный диапазон времени в секундах.
К примеру стоит период 15 сек. хочу определить максимум и минимум цены за эти 15 сек

Никому не попадалось такое решение ?

 
Konstantin Seredkin #:

Ищу решение по нахождению максимума и минимума цены за выставленный диапазон времени в секундах.
К примеру стоит период 15 сек. хочу определить максимум и минимум цены за эти 15 сек

Никому не попадалось такое решение ?

Скопируйте тики в массивы и уже в массивах найдите нужное
 
Konstantin Seredkin #:

Ищу решение по нахождению максимума и минимума цены за выставленный диапазон времени в секундах.
К примеру стоит период 15 сек. хочу определить максимум и минимум цены за эти 15 сек

Никому не попадалось такое решение ?

Это внутри свечи (или частями в двух свечах), искать по тикам.

 
Konstantin Seredkin #:

Ищу решение по нахождению максимума и минимума цены за выставленный диапазон времени в секундах.
К примеру стоит период 15 сек. хочу определить максимум и минимум цены за эти 15 сек

Никому не попадалось такое решение ?

//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   int PeriodSec = 15;
   MqlTick tick[];
   datetime Time = TimeCurrent();
   ulong from_msc = (Time - PeriodSec) * 1000;
   ulong to_msc = Time * 1000;
   int size = CopyTicksRange(_Symbol, tick, COPY_TICKS_ALL, from_msc, to_msc);
   double max = -DBL_MAX, min = DBL_MAX;
   for(int i = 0; i < size; i++)
     {
      if(max < tick[i].ask)
         max = tick[i].ask;
      if(min > tick[i].bid)
         min = tick[i].bid;
     }
   Print("TimeCurrent ", Time, "; size = ", size, "; max = ", max, "; min = ", min);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Примерно так.

 
Aleksandr Slavskii #:

Примерно так.

Спасибо, накидывал такой вариант, ток в одном месте не правильно сделал

 

Добрый день.

Может кто сталкивался и знает как победить.

Только начал работать с терминалом МТ5. И возникла проблемка... Окно "свойства графика" не разворачивается полностью.

Подумал что проблема с конкретным терминалом от конкретного брокера. Скачал терминал с сайта MQL5. Та же история. 

Вроде не критично, но напрягает.


Просмотр и настройка графиков - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5
Просмотр и настройка графиков - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Графики в торговой платформе отображают изменение котировок финансовых инструментов во времени. Они необходимы для проведения технического анализа...
 

Обнаружил, что у меня нет ясности по использованию модификатора амперсенд (&). Открываем справку:

Открываем другую страницу справочника:

Так всё же, как правильно писать модификатор &?

1...247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487...2693
Новый комментарий