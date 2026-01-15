Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1936
Доброго времени знающим mql4. Имеется функция закрывающая часть в процентах самого дальнего убыточного ордера в серии за счет прибыльных позиций любого направления. Очень нужна помощь в доработке этой функции! А именно сделать частичное закрытие всех оставшихся ордеров в серии (за счет прибыльных позиций любого направления) вместо одного дальнего. Заранее Спасибо!
ProfitPer=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();//ПРОФИТ ОДНОГО ОРДЕРА
Когда в сетке висит много ордеров, при закрытии она даёт общий убыток, хотя должна все в ноль закрыть. Я в итоге комиссии и свопы вообще убрал
Всем добрый день. У меня есть индикатор, который при появлении сигнала рисует на графике стрелку. Получается что все эти стрелки по истории на графике расставлены и можно оценить потенциал сигналов.
Попробовал прикрутить алерт чтобы он сигнализировал о появлении сигнала. Нашёл в индикаторе функцию, которая рисует стрелки при появлении сигнала.
В конец этой функции я добавил строку для выдачи Алерта. Выделил добавленную строку цветом;-)лерт-то заработал и в тестере всё норм. А вот при запуске терминала и если на графике был накинут индикатор то он выдаёт столько звуковых сигналов и сообщений сколько стрелок было на историиJ что нужно сделать и как чтобы Алерт выдавался только при поступлении последнего сигнала когда терминал включен, а на стрелки по истории молчал?
Коллеги - организационный вопрос:
свободного места на диске С на моем компе, где тестирую и оптимизирую экспов на Мт4 и МТ 5 стало мало... типа из 220 осталось 30 Гб по моему...
Подозреваю, что место занято логами ранее работавших роботов или тестируемых, также историей по разным символам разных терминалов и на МТ 4 и на МТ 5 - интересует:
как можно очистить историю символов (тиков по символам) и логи в разных папках терминалы находятся (их всего не много около 5).
Типа как раньше на МТ 4 был волшебный файл clear.bat.
В общем нужны вариант (-ы) чистки места из под истории символов (их тиков) и логов по разным папкам. Все ярлыки на рабочем столе есть к МТ 4 и МТ5. Вроде как...
в общем очистить место на диске из под прошлых тестов (истории тиков символов) и торгов (логов их).
Хотя бы где почитать, как чистить и какие папки удалять и на МТ 4 и на МТ5 - где они находятся...
Спс.
Подскажите, пожалста.
Советник через iCustom использует индикатор, при этом на каждом тике в журнале вот такие ошибки.
Можно ли это исправить без редактирования индикатора? И если да, то как?
Подскажите, пожалста.
Советник через iCustom использует индикатор, при этом на каждом тике в журнале вот такие ошибки.
Можно ли это исправить без редактирования индикатора? И если да, то как?
Если индикатор, запущенный отдельно от советника, таких записей не выдаёт, то проверьте правильность указания в советнике параметров индикатора при вызове его через iCustom()
Сколько лет компу и когда системные логи чистили в локальных папках, папках темп и служебных интеловских или других производителей папках. На 10 летнем компе где тока браузер и офис снес почти 100 гигов сиклинером из под админа. У себя в интеловской папке нашел 25 гб.
Тики в папке хистори. Там тоже например с бинанса по всем символам было 25 гб. И логи в общей и мкл папке проверять. Если снести логи, то ни на что не влияет. А вот тики если снести, то возможно придется подождать пока подгрузятся нужные.