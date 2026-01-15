Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1932
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Коллеги, я в тупике. Нужна помощь.
Есть нормально работающий индикатор, скрестил его из двух, но не в этом дело. Хочу скрыть первый блок внешних переменных, но при удалении любого input в этом блоке после компиляции зависает терминал с установленным на график индикатором.
Кусок кода с 76 по 86 строку
Так же зависает если перемещаю весь этот блок ниже других переменных, и даже если переношу крайние переменные вверх или вниз:
При изменении порядка переменных внутри блока, компилируется нормально. Терминал не зависает.
Шайтан какой то, ничего не понимаю. Может чего очевидного не вижу, глаз замылился ((( Код прилагаюP.S. Вопрос решился, код удалил.
Коллеги, я в тупике. Нужна помощь.
Есть нормально работающий индикатор, скрестил его из двух, но не в этом дело. Хочу скрыть первый блок внешних переменных, но при удалении любого input в этом блоке после компиляции зависает терминал с установленным на график индикатором.
Кусок кода с 76 по 86 строку
Так же зависает если перемещаю весь этот блок ниже других переменных, и даже если переношу крайние переменные вверх или вниз:
При изменении порядка переменных внутри блока, компилируется нормально. Терминал не зависает.
Шайтан какой то, ничего не понимаю. Может чего очевидного не вижу, глаз замылился ((( Код прилагаю
замените input на const
и возрадуйтесь !
замените input на const
и возрадуйтесь !
Не помогает, все равно зависает терминал при добавлении индикатора на график.
Не помогает, все равно зависает терминал при добавлении индикатора на график.
и компилируется ?
то есть если параметр имеет атрибут input то работает, а если const то виснет ?
таких чудес не бывает
Шайтан какой то, ничего не понимаю. Может чего очевидного не вижу, глаз замылился ((( Код прилагаю
Начиная с 379 строки у вас идет рекурсия на индикатор (вызов самого себя). Там есть параметры и вам нужно их тоже привести в соответствие после смены порядка параметров.
Начиная с 379 строки у вас идет рекурсия на индикатор (вызов самого себя). Там есть параметры и вам нужно их тоже привести в соответствие после смены порядка параметров.
Спасибо огромное, Николай.
Да, нужно было копнуть глубже. А я зациклился на параметрах.
Подскажите, пожалуйста, почему в этом цикле не работает внутренний цикл?
for (int Try=0; Try<1;)
{ Print("цикл 1");
for (int Try2=0; Try2<1;)
{ Print("цикл 2"); Try=1; Try2=1;
...
Не принтуется "цикл 2". Только "цикл 1"
Подскажите, пожалуйста, почему в этом цикле не работает внутренний цикл?
for (int Try=0; Try<1;)
{ Print("цикл 1");
for (int Try2=0; Try2<1;)
{ Print("цикл 2"); Try=1; Try2=1;
...
Не принтуется "цикл 2". Только "цикл 1"
все принтуется, алертится
все принтуется, алертится
Спасибо за проверку! Буду смотреть