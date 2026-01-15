Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1930
Вроде должен работать. Не проверял.
Логика рисования. Не контролирую уровни, рисую заново и внизу цены, если в Бай рисую серым, сверху синим, В Селл, если сверху цены уровень, он серых, ниже красный.
Да, забыл удаление уровней поставить.)))
АЛЛО! ? :-) ТЫ ИЗДЕВАЕШЬСЯ????????????????
Виталий может читать и скачивать файлы. Или Вы считаете помощь издевательством?
По почте общаемся, это если вдруг кто затестит, ошибки кажет)))
Что не так понимаю. В описании 3 варианта. В идентификаторах линий индюка 2
и правильно понимаю средняя это простая машка с тем же периодом.?
Нет, Артем, Вы считаете, я знаю, что Вы все делаете правильно. Здесь без шуток и статьи Ваши грамотные и правильные, сам в массивах и работе с ними и индексации значений параметров благодаря Вам разобрался, как надо. Спс, от души моей Вам - гуд все!
По почте общаемся, это если вдруг кто затестит, ошибки кажет)))
Доброе время суток!!!!
Помогите изменить функцию которая калькулирует только убыток от убыточных ордеров в сетке ордеров
Изменить нужно в функции - чтобы калькулировалась только минимальной части лота от каждого ордера сетки ордеров. Min Lot=0.01
Спасибо!!!!
Спасибо!
Помогли!
заявки в друзья все одобрены.. на сигналах число подписчиков иное..
как появляются эти подписчики и откуда?