Valeriy Yastremskiy #:

Вроде должен работать. Не проверял.

Логика рисования. Не контролирую уровни, рисую заново и внизу цены, если в Бай рисую серым, сверху синим, В Селл, если сверху цены уровень, он серых, ниже красный.

Да, забыл удаление уровней поставить.)))

АЛЛО! ? :-)   ТЫ ИЗДЕВАЕШЬСЯ????????????????
 
Roman Shiredchenko #:
Виталий может читать и скачивать файлы. Или Вы считаете помощь издевательством?

 
Roman Shiredchenko #:
По почте общаемся, это если вдруг кто затестит, ошибки кажет)))

 

Что не так понимаю. В описании 3 варианта. В идентификаторах линий индюка 2

и правильно понимаю средняя это простая машка с тем же периодом.?

iBands

Возвращает значение технического индикатора Bollinger Bands®.

double  iBands( 
   string       symbol,           // имя символа 
   int          timeframe,        // таймфрейм 
   int          period,           // период 
   double       deviation,        // кол-во стандартных отклонений 
   int          bands_shift,      // сдвиг относительно цены 
   int          applied_price,    // тип цены 
   int          mode,             // индекс линии 
   int          shift             // сдвиг 
   );
 

Параметры

........
mode

[in]  Индекс линии индикатора. Может быть любым из перечисленных идентификаторов линии индикаторов (0 - MODE_MAIN, 1 - MODE_UPPER, 2 - MODE_LOWER).



 
помогите разобраться , вот был mt4. в нём был тестер. там можно добавить индикатор запустить тестер и визуально не просто смотреть на экран как движется график, а нажать на паузу нарисовать полосочку , крестик, стрелочку, галочку и снова нажать пуск . это нужно для тех людей кто торгует ручками это как бы тренажёр . в mt5 нельзя нечего на график добавить даже стрелочку , где в каком месте я бы купил или продал бы . вопрос как эту проблему решить ?, может это всё есть но как-то замаскировано ?
 
Artyom Trishkin #:

Виталий может читать и скачивать файлы. Или Вы считаете помощь издевательством?

Нет, Артем, Вы считаете, я знаю, что Вы все делаете правильно. Здесь без шуток и статьи Ваши грамотные  и правильные, сам в массивах и работе с ними и индексации значений параметров благодаря Вам разобрался, как надо. Спс, от души моей Вам - гуд все!

 
Valeriy Yastremskiy #:

По почте общаемся, это если вдруг кто затестит, ошибки кажет)))

ясно )
 

Доброе время суток!!!!

Помогите изменить функцию которая калькулирует только убыток от убыточных ордеров в сетке ордеров 

//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Калькуляция убыточных ордеров                                              |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double Loss()
  {
   double oLoss = 0;
   for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
           {
            if(OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL)
              {
               if(OrderProfit()<0)
                 {
                  oLoss += OrderProfit();
                 }
              }
           }
        }
     }
   return(oLoss);
  }

Изменить нужно в функции - чтобы калькулировалась только минимальной части лота от каждого ордера сетки ордеров. Min Lot=0.01

Спасибо!!!!

 
Valeriy Yastremskiy #:

Вроде должен работать. Не проверял.

Логика рисования. Не контролирую уровни, рисую заново и внизу цены, если в Бай рисую серым, сверху синим, В Селл, если сверху цены уровень, он серых, ниже красный.

Да, забыл удаление уровней поставить.)))

Спасибо!

Помогли!

 
Подскажите откуда берутся эти подписчики на главной странице аккаунта?


заявки в друзья все одобрены.. на сигналах число подписчиков иное.. 
как появляются эти подписчики и откуда?
