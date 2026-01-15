Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1937
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если индикатор, запущенный отдельно от советника, таких записей не выдаёт, то проверьте правильность указания в советнике параметров индикатора при вызове его через iCustom()
Если включать сам индикатор, то он отображается в отдельном окне и кроме графика создает несколько текстовых меток. Правильность параметров проверял, пробовал не указывать параметры, результат тот-же.
Алертить только на первом или нулевом баре.
Как это условие правильно написать в индиакторе и в конце этой функции?
Сколько лет компу и когда системные логи чистили в локальных папках, папках темп и служебных интеловских или других производителей папках. На 10 летнем компе где тока браузер и офис снес почти 100 гигов сиклинером из под админа. У себя в интеловской папке нашел 25 гб.
Тики в папке хистори. Там тоже например с бинанса по всем символам было 25 гб. И логи в общей и мкл папке проверять. Если снести логи, то ни на что не влияет. А вот тики если снести, то возможно придется подождать пока подгрузятся нужные.
" И логи в общей и мкл папке проверять " - в общей это где? путь через ярлык например?
... пока подгрузятся нужные.
ну это понятно. Буду ждать пока обновятся данные по истории.
Спс. Постмотрю. А папка хистори сейчас также в каталоге данных в MQL5 папке?
Буду смотреть и удалять...
а ну вот вижу старый правда еще каталог данных:
Если включать сам индикатор, то он отображается в отдельном окне и кроме графика создает несколько текстовых меток. Правильность параметров проверял, пробовал не указывать параметры, результат тот-же.
Но если индикатор включить на графике то ошибки нет
Но если индикатор включить на графике то ошибки нет
Без исходников сказать что-то трудно
Без исходников сказать что-то трудно
Так выглядит индикатор и объекты. Создание некоторых можно отключить во входящих, но не все, и так тоже идут эти ошибки.
Исходник (старый и требующий доработки) есть, прикрепляю, отредактировать, чтоб этих проблем не было я могу. Вопрос в том чтоб решить это без редактирования,
" И логи в общей и мкл папке проверять " - в общей это где? путь через ярлык например?
... пока подгрузятся нужные.
ну это понятно. Буду ждать пока обновятся данные по истории.
Спс. Постмотрю. А папка хистори сейчас также в каталоге данных в MQL5 папке?
Буду смотреть и удалять...
а ну вот вижу старый правда еще каталог данных:
Как это условие правильно написать в индиакторе и в конце этой функции?
Артем здравствуйте! подскажите нет ли возможности скачать все ваши статьи одним архивом?
Здравствуйте. Нету. Зачем их в один архив пихать, если разработка не завершена? Смысла не вижу никакого.