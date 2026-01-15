Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1937

Artyom Trishkin #:

Если индикатор, запущенный отдельно от советника, таких записей не выдаёт, то проверьте правильность указания в советнике параметров индикатора при вызове его через iCustom()

Если включать сам индикатор, то он отображается в отдельном окне и кроме графика создает несколько текстовых меток. Правильность параметров проверял, пробовал не указывать параметры, результат тот-же.

 
Valeriy Yastremskiy #:
Алертить только на первом или нулевом баре.

Как это условие правильно написать в индиакторе и в конце этой функции?

 
Valeriy Yastremskiy #:

Сколько лет компу и когда системные логи чистили в локальных папках, папках темп и служебных интеловских или других производителей папках. На 10 летнем компе где тока браузер и офис снес почти 100 гигов сиклинером из под админа. У себя в интеловской папке нашел 25 гб. 

Тики в папке хистори. Там тоже например с бинанса по всем символам было 25 гб.  И логи в общей и мкл папке проверять. Если снести логи, то ни на что не влияет. А вот тики если снести, то возможно придется подождать пока подгрузятся нужные.

" И логи в общей и мкл папке проверять " - в общей это где? путь через ярлык например?


... пока подгрузятся нужные.

ну это понятно. Буду ждать пока обновятся данные по истории.

Спс. Постмотрю. А папка хистори сейчас также в каталоге данных в MQL5 папке?

Буду смотреть и удалять...

а ну вот вижу старый правда еще каталог данных:

 
ALEKSANDR SOKOLOV #:

Если включать сам индикатор, то он отображается в отдельном окне и кроме графика создает несколько текстовых меток. Правильность параметров проверял, пробовал не указывать параметры, результат тот-же.

Но если индикатор включить на графике то ошибки нет

 
ALEKSANDR SOKOLOV #:

Но если индикатор включить на графике то ошибки нет

Без исходников сказать что-то трудно

 
Artyom Trishkin #:

Без исходников сказать что-то трудно


Так выглядит индикатор и объекты. Создание некоторых можно отключить во входящих, но не все, и так тоже идут эти ошибки. 

Исходник (старый и требующий доработки) есть, прикрепляю, отредактировать, чтоб этих проблем не было я могу. Вопрос в том чтоб решить это без редактирования, 

 
Общая метаквотов это папка терминал, в ней папки папки цыфры, это общие папки терминалов, там логи терминалов, данные и папка тестер, у нее свои логи и файлы папки. Папка мкл содержит логи работы советников, скриптов, индикаторов, окон, подокон.
 
DanilaMactep #:

Как это условие правильно написать в индиакторе и в конце этой функции?

Функции появления нового бара, если iTime != OldTime то Алерт и OldTime =iTime на нулевом сдвиге/баре.
 
Артем здравствуйте! подскажите нет ли возможности скачать все ваши статьи одним архивом?
 
Aleksandr Kononov #:
Артем здравствуйте! подскажите нет ли возможности скачать все ваши статьи одним архивом?

Здравствуйте. Нету. Зачем их в один архив пихать, если разработка не завершена? Смысла не вижу никакого.

