Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1938
Функции появления нового бара, если iTime != OldTime то Алерт и OldTime =iTime на нулевом сдвиге/баре.
а в OldTime какое значение надо записать? О_о
сама стрелка рисуется в момент открытия нулевого бара.
сделала такое условие
не правильно работает- даже в тестере куча алертов в журнале. поменял местами сдвиг вот так
тоже вылетает куча алертов- не понимаю как эту штуку написать(((
Так при загрузке тоже будет алерт. При появлении нового бара iTime(NULL,0,0) будет изменен и равенства не будет один раз, потом будет равенство и иф будет ложным.
Можно так еще.
или так, что бы получать новый бар на любом таймфрейме.
Вызов такой будет
"Новый бар" - зло, при этом событии можно получать данные с индикатора "прошлого бара" т.е. newbar-1.
запустите 3 терминала на одном сервере и в зависимости от частоты торговли начнут в некоторых пропуски сигнала, именно сигнала, т.е. перед отправкой ордера ставим print(сигнал Buy например), ну и принт значения индикатора покажет значение прошлого бара.
можно конечно проверки понавешать...
Общая метаквотов это папка терминал, в ней папки папки цыфры, это общие папки терминалов, там логи терминалов, данные и папка тестер, у нее свои логи и файлы папки. Папка мкл содержит логи работы советников, скриптов, индикаторов, окон, подокон.
В этой ветке я хочу начать свою помощь тем, кто действительно хочет разобраться и научиться программированию на новом MQL4 и желает легко перейти на MQL5 - языки очень похожи.
Здесь можно будет обсудить задачи, алгоритмы их решения, да и впрочем, любые вопросы, так или иначе касающиеся программирования для МТ.
Надеюсь, что к решению вопросов подтянутся другие опытные участники нашего форума, и ветка будет интересна всем.
Здравствуйте, не кто не может помочь мне с функцией закрытия ордера, пробую так,
for (int i=1; i<=OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i-1,SELECT_BY_POS)==true)
{
if( Ask<= OrderOpenPrice())CloseBay();
}
}
Когда Ask выше ордера Bay,всё в поряде, как только Bid становится выше ордера Bay ордер удаляется, а должен удалятся когда аск ниже цены открытия . Помогите с этим разобраться, буду очень презнатилет. С уважением Александр.
Так не пробовали?
Приветствую. Подскажите, пожалста, как на бинанс сделать чтоб при торговом api запросе, к примеру по паре "BTCUSDT", количество лотов указывать не в BTC а в USDT ?
Привет всем! Подскажите, пожалуйста.
Идея простая. Написать советника, который будет при пробое одной из границ глобального канала открывать позицию, закрывать противоположную предыдущую. Канал строит индикатор.
Я по гайдам из интернета накидал вариант. Бот открывает/закрывает позиции в тестере стратегий, но если посмотреть график, то совсем не по моим условиям. Я перебрал уже все переменные из буфера, проверил ошибки. Безрезультатно.
Если кто-то может, подскажите, пожалуйста, чего не так, в какую сторону копать. :3
Прикрепил файл с переменными из буфера, демонстрацию индикатора, его исходные переменные, мой вариант советника.
в какую сторону копать. :3
Копайте в сторону использования отладчика