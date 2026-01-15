Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1939
Хотя бы подскажите в какую сторону копать как говорится?
а для чего вы проводите такое исследование? Есть ли практический смысл? Или просто ради интереса?
Это не исследование а практическая задача. Просто в данном примере убран весь смысл, осталось самое главное. Я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой и уже надоело решать ее методом тыка. Хочу чтобы кто то обьяснил уже наконец, почему то память заканчивается, то вот такая проблема при многократном использовании функций вызова индикаторов. Если вызывать не меняя периода, то все норм. А если менять то начинаются проблемы
одно дело рассчитать 200 баров одного индикатора. Другие дело рассчитать по одному бару у 200 индикаторов.. Непонятно где можно столкнуться с необходимостью загружать 200 индикаторов.. возможно что есть предел таких "опытов" вот и кончается память..
По поводу Где применить это дело фантазии. Много где
зависший код нигде не применить.. Задачи нужно ставить выполнимые.. А запороть код можно и проще.. Индикаторы должны работать быстро там нет времени для супер долгих вычислений.