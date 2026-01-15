Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2083
3 лота EUR/USD
кредитное плече 1:200
счетом в долл. США.
Ростислав, помогите.
Соласно нашей картинке мы делаем сделку (инструмент BTCUSD) в BUY
при кредитном плече 1:1000
размер сделки 0.01 лота
обменный курс валюты 16883.794
Расчет маржи 0.01*100000/1000*16883.794=16883.794
Я не выхожу на число 0.17 которое указанно на картинке.
Объясните что я не так понимаю. Или дайте ссылку,
где я смогу получить доходчивое пояснение по моему вопросу
При много благодарен ваш внимательно слушающий ученик.
SOS спасите наши души.
А лот точно равен 100 тысячам единиц?
Я новичок. Вполне возможно могу ошибаться. Подскажите где могу посмотреть чему равен лот?
В свойствах инструмента.
Я правильно понял. Это как на скрине?
Тут описано.
Спасибо
Отлично. Да. Я протупил, конечно. Моя вина. огромное спасибо. Все понял.
Ребята, кто в теме, обьясните как создать кастомный график.
Хочу сделать график спреда как в квике
к примеру
цена Si-3.23 - Si-12.22 =
К примеру я создаю на текущем фьюче Si-12.22
как прописать формулу
Чет не могу разобраться
Всем здравствуйте никак не могу решить проблему , вопрос заключается вот в чем.
В autochartist есть вот такое диалоговое окно.