Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2083

Tretyakov Rostyslav #:

3 лота EUR/USD

кредитное плече 1:200

счетом в долл. США.

Размер сделки: 300 000
Обменный курс валюты счета: 1.13798
Требуемая маржа: 300 000 / 200 * 1.13798 = $1706.97

Ростислав, помогите.

Соласно нашей картинке мы делаем сделку (инструмент BTCUSD) в BUY 

при кредитном плече 1:1000

размер сделки 0.01 лота

обменный курс валюты 16883.794

Расчет маржи 0.01*100000/1000*16883.794=16883.794

Я не выхожу на число 0.17 которое указанно на картинке.

Объясните что я не так понимаю. Или дайте ссылку,

где я смогу получить доходчивое пояснение по моему вопросу


При много благодарен ваш внимательно слушающий ученик.

SOS спасите наши души.

vladeimirami #:

Ростислав, помогите.

Соласно нашей картинке мы делаем сделку (инструмент BTCUSD) в BUY 

при кредитном плече 1:1000

размер сделки 0.01 лота

обменный курс валюты 16883.794

Расчет маржи 0.01*100000/1000*16883.794=16883.794

Я не выхожу на число 0.17 которое указанно на картинке.

Объясните что я не так понимаю. Или дайте ссылку,

где я смогу получить доходчивое пояснение по моему вопросу


При много благодарен ваш внимательно слушающий ученик.

SOS спасите наши души.

А лот точно равен 100 тысячам единиц?
 
Sergey Gridnev #:
А лот точно равен 100 тысячам единиц?

Я новичок. Вполне возможно могу ошибаться. Подскажите где могу посмотреть чему равен лот? 

 
В свойствах  инструмента.
 
Sergey Gridnev #:
В свойствах  инструмента.

Я правильно понял. Это как на скрине?

Screenshot_2.png  78 kb
 
Alexey Viktorov #:

Тут описано.

Спасибо

 
vladeimirami #:

Я правильно понял. Это как на скрине?

да

0.01*1/1000*16883.7940.17

 
Tretyakov Rostyslav #:

да

0.01*1/1000*16883.7940.17

Отлично. Да. Я протупил, конечно. Моя вина. огромное спасибо. Все понял.

 

Ребята, кто в теме, обьясните как создать кастомный график.

Хочу сделать график спреда как в квике

к примеру

цена Si-3.23 -  Si-12.22 = 

К примеру я создаю на текущем фьюче  Si-12.22

как прописать формулу 

Чет не могу разобраться

 

Всем здравствуйте никак не могу решить проблему , вопрос заключается вот в чем.

В autochartist есть вот такое диалоговое окно. 


При клике на кнопке Вид происходит очень быстрый переход на другой инструмент в том же окне.
Если кто то знает как это реализовано на уровне кода подскажите пожалуйста , очень нужно.
Возможно ли как то ускорить функцию ChartSetSymbolPeriod (я использую ее при клике на кнопке в своей системе.Работает очень медленно) или может быть есть какие то другие решения без этой функции. 
Буду рад и благодарен.
Новый комментарий