Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1671
усли foo2 возвращает true, то ищи ошибку здесь
Удалил лишний код.
Всегда false
Перемести вниз
хз причем тут это, но из более чем сотни true в BEActivate(), в OnTick() true появилось всего три раза :)))
и снова вопрос...
Ты не хочешь избавиться от классов?
Это можно сделать без OnCalculateФункция OnCalculate() вызывается только в пользовательских индикаторах
Мне нужны данные которые проявляет функция OnCalculate() .Может есть у кого реализация через классы!
чтобы это значило?
Добрый день. помогите решить проблему. на свече М15 открывается несколько сделок подряд.
Нужно, чтобы открывалось не более одной сделки. Логика советника так устроена, что пока не закроется предыдущий ордер, следующий - не откроется, но иногда на такой длинной свече открывается серия сделок. Подскажите, что нужно добавить в код, чтобы предотвратить подобную ситуацию?
фрагмент кода :