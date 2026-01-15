Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1671

усли foo2 возвращает true, то ищи ошибку здесь

между условием и реторном у меня принтуется х, и вижу когда оно true, но в OnTick всегда false.
  
bool BESet(double sl = 0, color arrow_color = 0, string order_type = ""){
  bool order = OrderModify( OrderTicket(), OrderOpenPrice(), sl, OrderTakeProfit(), 0, arrow_color );
          if(!order) {
            ResetLastError();
            Print("!Ошибка ",order_type,". Причина: ", GetLastError());
            return false;
          }
          else {
            return true;
          }
}

bool BEActivate(){
  double unrealized_profit = 0;
  color arrow_color = 0;
  string order_type = "";
  double sl = 0;
  bool is_be = false; // если объявить true, то в OnTick всегда будет возвращаться true

  if(OrdersTotal() >= 1){
    for(int i = OrdersTotal() -1; i >= 0; i--){
      if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == false) continue;
      if(OrderType() == OP_BUY){
        if(OrderStopLoss() > OrderOpenPrice()) continue;
        unrealized_profit = NormalizeDouble(MathAbs(OrderOpenPrice() - Ask)/Point, 0);
        if(unrealized_profit >= save_zone && Ask > OrderOpenPrice()){
          is_be = BESet(NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+breakeven*Point,Digits), clrGreenYellow, "Бай");
          Print("BE ",is_be);
        }
      }
      if(OrderType() == OP_SELL){
        ...
        ...
      }
    }
  }
  return is_be;
}

void OnTick()
{
  last_time = iTime(NULL, 0, 0);
  bool is_be = BEActivate();

  if(last_time > bar.time_open){
    bar.Initialize();
    Print("is_be ",is_be); //Всегда FALSE
    ...
}

Удалил лишний код.

 
  last_time = iTime(NULL, 0, 0);
  bool is_be = BEActivate();

  if(last_time > bar.time_open){
    bar.Initialize();
    Print("is_be ",is_be); //Всегда FALSE

Всегда false

 
Перемести вниз

void OnTick()
{
  bool is_be = BEActivate();

  if(last_time > bar.time_open){
    bar.Initialize();
    Print("is_be ",is_be); //Всегда FALSE
    ...
  last_time = iTime(NULL, 0, 0);
}
 
Перемести вниз

хз причем тут это, но из более чем сотни true в BEActivate(), в OnTick() true появилось всего три раза :)))
 
хз причем тут это, но из более чем сотни true в BEActivate(), в OnTick() true появилось всего три раза :)))

и снова вопрос...

Ты не хочешь избавиться от классов?

 
и снова вопрос...

Ты не хочешь избавиться от классов?

я скоро избавлюсь от собственной кукушки с такими приколами
 
Это можно сделать без OnCalculate

Функция OnCalculate() вызывается только в пользовательских индикаторах

Мне нужны данные которые проявляет функция  OnCalculate() .

Может есть у кого реализация через классы!
 
Мне нужны данные которые проявляет функция  OnCalculate() .

Может есть у кого реализация через классы!

чтобы это значило?

 

М15

Добрый день. помогите решить проблему. на свече М15 открывается несколько сделок подряд.

Нужно, чтобы открывалось не более одной сделки. Логика советника так устроена, что пока не закроется предыдущий ордер, следующий - не откроется, но иногда на такой длинной свече открывается серия сделок. Подскажите, что нужно добавить в код, чтобы предотвратить подобную ситуацию?

фрагмент кода :

//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                             Функция проверки открытых оредров |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
bool bCheckOrders()
  {
// Переберем в цикле ордера, для проверки открытых ордеров данным советником

   for(int i = 0; i <= OrdersTotal(); i++)
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
         if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
            return(false);

   return(true);
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                             Функция поиска сигнала на покупку |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
bool bSignalBuy()
  {
   if(dMA > Open[1] && dMA < Close[1])  //Open[1] и Close[1]- цены открытия и закрытия каждого бара текущего графика.
      return(true);

   return(false);
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                             Функция поиска сигнала на продажу |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
bool bSignalSell()
  {
   if(dMA < Open[1] && dMA > Close[1])
      return(true);

   return(false);
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                            Функция открытия ордера на покупку |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void vOrderOpenBuy()
  {
// Тикет ордера
   int iOTi = 0;   

   iOTi = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, LOT(), Ask, Slippage, 0, 0, "", Magic, 0, clrNONE);

// Проверим открылся ли ордер
   if(iOTi > 0)
// Есди да, то выставим уровни убытка и прибыли
      vOrderModify(iOTi);
   else
// Если нет, то получим ошибку
      vError(GetLastError());
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                            Функция открытия ордера на продажу |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void vOrderOpenSell()
  {
// Тикет ордера  
   int iOTi = 0;   

   iOTi = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, LOT(), Bid, Slippage, 0, 0, "", Magic, 0, clrNONE);

// Проверим открылся ли ордер
   if(iOTi > 0)
// Есди да, то выставим уровни убытка и прибыли
      vOrderModify(iOTi);
   else
// Если нет, то получим ошибку
      vError(GetLastError());
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                    Функция модификации ордера |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void vOrderModify(int iOTi)
  {
   int    iOTy = -1;    // Тип ордера
   double dOOP = 0;     // Цена открытия ордера
   double dOSL = 0;     // Стоп Лосс
   int    iMag = 0;     // Идентификатор советника
   double dSL  = 0;     // Уровень убытка
   double dTP  = 0;     // Уровень прибыли

// Выберем по тикету открытый ордер, получим некоторые значения
   if(OrderSelect(iOTi, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES))
     {
      iOTy = OrderType();
      dOOP = OrderOpenPrice();
      dOSL = OrderStopLoss();
      iMag = OrderMagicNumber();
     }

// Если ордер открыл данный советник, то входим в условие
   if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == iMag)
     {
// Если Стоп Лосс текущего ордера равен нулю, то модифицируем ордер
      if(dOSL == 0)
        {
         if(iOTy == OP_BUY)
           {
            dSL = NormalizeDouble(dOOP - StopLoss * Point, Digits);
            dTP = NormalizeDouble(dOOP + TakeProfit * Point, Digits);

            bool bOM = OrderModify(iOTi, dOOP, dSL, dTP, 0, clrNONE);
           }

         if(iOTy == OP_SELL)
           {
            dSL = NormalizeDouble(dOOP + StopLoss * Point, Digits);
            dTP = NormalizeDouble(dOOP - TakeProfit * Point, Digits);

            bool bOM = OrderModify(iOTi, dOOP, dSL, dTP, 0, clrNONE);
           }
        }
     }
  }
