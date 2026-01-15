Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1503
Буду признателен, если напишите код(функцию) такого типа: accountbalance() на старт дня например в 1:00 ночи и на конец дня accountbalance() на 23:00
Вроде просто но никак не могу найти.
...или...
Сумма профита/лоса всех сделок за сегодня
в кодобейз посмотрите по ключевому слову equity - варианты индикаторов от разных авторов, показывающие баланс/эквити счёта. Выбирайте на вкус
кодобейз это что?
прям даже не знаю как культурно это описать...:-)
раздел сайта такой
честно искал но это не то, мне нужен фиксированный баланс на начало дня, а не плавающие средства, прошу отозваться
вот нашел, но выдает ошибку, помогите пофиксить
ошибка
Вот то что тебе надо
конечно у меня сегодня праздник...потому решился на
"никогда не кормите их после полуночи". Не используйте СXxx (стандартную библиотеку) в проектах с прицелом более полугода. Худшее что можно было сделать с MQL5 в ней сделано
Она настолько плохая ?
Татьяна, нажатием на кнопку Вы создаёте событие в OnChartEvent, там и решайте все ваши задачи. Не нужно вызывать функции для этого не предназначенные.