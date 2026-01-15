Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1503

Буду признателен, если напишите код(функцию) такого типа:  accountbalance() на старт дня например в 1:00 ночи и на конец дня   accountbalance() на 23:00

Вроде просто но никак не могу найти. 

...или...

Сумма профита/лоса всех сделок за сегодня 

 
Порт-моне тв:

в кодобейз посмотрите по ключевому слову equity - варианты индикаторов от разных авторов, показывающие баланс/эквити счёта. Выбирайте на вкус

 
кодобейз это что?

 
прям даже не знаю как культурно это описать...:-)



раздел сайта такой

 
честно искал но это не то, мне нужен фиксированный баланс на начало дня, а не плавающие средства, прошу отозваться

 

вот нашел, но выдает ошибку, помогите пофиксить

  datetime TimeCheck_sb = StrToTime("1:00");
  if(TimeCurrent()==TimeCheck_sb)
     {
      AccountBalance() = sb1;
     }

ошибка

'AccountBalance' - l-value required 
'=' - l-value required


 
Вот то что тебе надо

i-Profit
i-Profit
  • www.mql5.com
Индикатор прибыли в пунктах и в валюте депозита.
 
конечно у меня сегодня праздник...потому решился на 

"никогда не кормите их после полуночи". Не используйте СXxx (стандартную библиотеку) в проектах с прицелом более полугода. Худшее что можно было сделать с MQL5 в ней сделано

Она настолько плохая ?

 
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли в индикаторе принудительно запустить событие Calculate нажатием кнопки на графике, которое обрабатывается в OnChartEvent?
 

Татьяна, нажатием на кнопку Вы создаёте событие в OnChartEvent, там и решайте все ваши задачи. Не нужно вызывать функции для этого не предназначенные.

void OnChartEvent(...)
   {
   if(НажатиеНаКнопку) Myfunc();
   }

int OnCalculate (...)
   {
   Myfunc();
   }

void Myfunc()
   {
   
   }
