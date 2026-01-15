Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2113
переверни задачу и она решится :-)
" получить начальный и конечный баланс неделя/месяц , но с начала истории. " на
"получить начальный/конечный от сего дня и насколько хватит"
просто цикл в другую сторону. Всё такое эдакое про балансы так считать лучше - от современности в прошлое
PS/ И "при нехватке истории" (это по D1 то) не надо бросать всё...надо сделать паузу и переповторить.. и в самом начале до того как бежать циклом - дёрнуть iBarShift на самую "дальнюю дату" (оно может и сфейлить, но где-то внутри начнёт подкачивать)
PPS/ загвоздка в истории и в MT4, где она может быть неполная...её просто не дают до конца, зависит от того что пользователь натыркал во вкладке.. - в 4-ке (да и в 5 стоит того ) лучше сохранять свою историю самому и отдельно. Так-то всё просто - собрать все записи про закрытия ордеров и пополнения/снятия, отсоритривать по дате и накапливаемая сумма есть искомый баланс, то есть можно получить на любую/произвольную дату.
Сейчас вопрос больше в том, как сделать это:
Сейчас вопрос больше в том, как сделать это:
к примеру, ты-же этим и занимаешься :-) без истории то что хочешь не решить
образно, в терминах SQL:
SELECT time, sum(profit+swap+commision) as prirost FROM orders ORDER BY time DESC
даст табличку прироста баланса. Чтобы получить абсолютные значения надо из текущего баланса их вычитать. На конкретную дату - просто найти диапазон в табличке куда эта дата попадает. Даты начала/конца недель и месяцев определить по календарю
PS/ (грустный сорказм) в mt4/5 должно быть некое подобие "gregorian" - функции календаря, "первый понедельник месяца и тому подобное" . Как это нету ? "на несчастном острове нет календаря..."
Не совсем так, сбор статистики
Что-то подсказывает, что пошёл не по тому пути ...
Нужно получить начальный и конечный баланс неделя/месяц, но с начала истории.
Если это хотелки заказчика, то это точно неверная логика. Смысл может быть только в нужных для анализа участках. И считать конечно от сегодня вглубь. А с начала истории график есть штатный. Его возможно тоже можно расковырять приблизительно по датам.
Сейчас вопрос больше в том, как сделать это:
Посмотри Кимовский i-Profit
возможно там найдется решение.
Добрый день, подскажите пожалуйста, этот цикл перебирает дневные Хай/Лоу, от текущего дня назад?
i=1 это в данном цикле какой день? сегодняшний или первый 180 дней назад?
Из кода не видно как i связан с n
n - задается в начале (желтым)если n=1 это "вчера", то n++ это вера +один день всперед(т.е. сегодня), или это "вчера" + "позавчера" + "2 дня назад" и т.д.?
Тяжелый код какой-то. Получается что при i=1, n=1, то есть i=1 - это вчера
получается n++ это к "вчера" прибавляется "позавчера"?