Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1496
КОЛЛЕГИ - подскажите, понимаю - см. справку, но может кто и так ее в этой части смотрел и знает:
я правильно понимаю, что число графиков на МТ 4 символов в максимально возможном кол-ве (на которых накинут и работает робот, индикаторы) равно 100?
CHARTS_MAX
Максимально возможное количество одновременно открытых графиков в терминале
100
Приветствую всех. Подскажите ребят. Невозможно пополнить счет на данном сайте через карту банка (банк включил сервис в стоп лист). Через вебмани тоже насколько я понял, почему то пополнения нет, снятие есть. Может у кого нибудь была похожая ситуация? Робота хотел заказать, а пополнить счет не могу.
В школе думать не учили? Разве 0.0004 бывает больше 0.0035 ?
вы пытаетесь учить, а по факту вам ещё самому долго учиться. И не известно получится-ли чему-то научиться… Я сомневаюсь.
Вы и дальше продолжаете спорить выдавая очередной бред…
пс. то есть по факту вы снова Лжете и перекручивает очевидное)
ппс. извинений пока не было.
Молодца… На третий день понял мою ошибку… Вот тебе вознаграждение.
"Ну, ошибся чуток ANDREY когда сказал что 4 пункта, а не 5. Но ему простительно, а вам нет… вы пытаетесь учить, а по факту вам ещё самому долго учиться. И не известно получится-ли чему-то научиться… Я сомневаюсь.
Возьми леденец, похожий на *** меч и успокойся.
Ну вы уже поняли свои ошибки?
Или будем умничать и дальше?
Всем доброго времени суток!
Вопрос по оператору цикла for() в mql4. В заголовке этого оператора производится последовательное уменьшение или увеличение значения какой то переменной
for(int A=14; A>=0;A--) или for(int A=0; A<14;A++) или for(int A=0; A<14;A=+2) При этом размерность увеличения , или уменьшения переменной A предполагается всегда одинаковой в приведенных примерах 1 или 2.
ВОПРОС. А если переменная А это значение таймфрейма (1(минута),5,15,30,60,240,1440) то очевидно, что размерность увеличения или уменьшения этой переменной не может быть одинаковой. Как оформить в этом случае заголовок for , что бы переменная А начиналась с 1 и потом увеличивалась на каждой итерации неравномерно на нужное количество минут.
Пример с переменной А - это частный случай. Как вообще оформляется цикл если изменение переменной в заголовке цикла нужно делать неравномерно с нужными мне интервалами.
Или для этих случаев употребляется какой то другой оператор? Но как мне кажется другие операторы очень громоздкие по сравнению с for .Помогите пожалуйста мне решить мою задачу именно при помощи оператора for, и именно при помощи его заголовка . Потому что решить мою задачу внутри тела оператора for, конечно можно при помощи операторов if, но это будет очень громоздкая конструкция и оператору for придется делать 1440 итераций ради того что бы отфильтровать 7 правильных значений.
Спасибо.