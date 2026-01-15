Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1496

КОЛЛЕГИ  - подскажите, понимаю - см. справку, но может кто и так ее в этой части смотрел и знает:

я правильно понимаю, что число графиков на МТ 4 символов в максимально возможном кол-ве (на которых накинут и работает робот, индикаторы) равно 100? 

 
Roman Shiredchenko:

CHARTS_MAX

Максимально возможное количество одновременно открытых графиков в терминале

100
 
MakarFX:

спс, понятно.
 
Приветствую всех. Подскажите ребят. Невозможно пополнить счет на данном сайте через карту банка (банк включил сервис в стоп лист). Через вебмани тоже насколько я понял, почему то пополнения нет, снятие есть. Может у кого нибудь была похожая ситуация? Робота хотел заказать, а пополнить счет не могу.
 
DDM77:
Тебе сюда

тема "Проблема с пополнением аккаунта MQL5.com"

 
Taras Slobodyanik:

В школе думать не учили? Разве 0.0004 бывает больше 0.0035 ?

вы пытаетесь учить, а по факту вам ещё самому долго учиться. И не известно получится-ли чему-то научиться… Я сомневаюсь.
Вы и дальше продолжаете спорить выдавая очередной бред…

пс. то есть по факту вы снова Лжете и перекручивает очевидное)

ппс. извинений пока не было.

Молодца… На третий день понял мою ошибку… Вот тебе вознаграждение.


 
Alexey Viktorov:

Молодца… На третий день понял мою ошибку… Вот тебе вознаграждение.


"Ну, ошибся чуток ANDREY когда сказал что 4 пункта,  а не 5. Но ему простительно, а вам нет… вы пытаетесь учить, а по факту вам ещё самому долго учиться. И не известно получится-ли чему-то научиться… Я сомневаюсь.

Вы и дальше продолжаете спорить выдавая очередной бред…"(с)


пс. то есть опят таки вы Лжец, сначала говорите одно, потом другое)
ппс. извинений пока не было.

 
Taras Slobodyanik:

ппс. извинений пока не было.

Возьми леденец, похожий на *** меч и успокойся.

 
Alexey Viktorov:

Возьми леденец, похожий на *** меч и успокойся.

Ну вы уже поняли свои ошибки?

Или будем умничать и дальше?

 

Всем доброго времени суток!
Вопрос по оператору цикла for() в mql4. В заголовке этого оператора производится последовательное уменьшение или увеличение значения какой то переменной

for(int A=14; A>=0;A--) или   for(int A=0; A<14;A++) или   for(int A=0; A<14;A=+2)  При этом размерность увеличения , или уменьшения переменной  A предполагается всегда одинаковой в приведенных примерах 1 или 2.

ВОПРОС. А если переменная А это значение таймфрейма (1(минута),5,15,30,60,240,1440) то очевидно, что размерность увеличения или уменьшения этой переменной не может быть одинаковой. Как оформить в этом случае заголовок  for , что бы переменная А начиналась с 1 и потом увеличивалась на каждой итерации  неравномерно на нужное количество минут.

Пример с переменной А - это частный случай. Как вообще оформляется цикл если изменение переменной в заголовке цикла нужно делать неравномерно с нужными мне интервалами.
Или для этих случаев употребляется какой то другой оператор? Но как мне кажется другие операторы очень громоздкие по сравнению с  for .Помогите пожалуйста мне решить мою задачу именно при помощи оператора  for,  и именно при помощи его заголовка . Потому что решить мою задачу внутри тела оператора  for, конечно можно при помощи операторов if, но это будет очень громоздкая конструкция и оператору   for придется делать 1440 итераций ради того что бы отфильтровать 7 правильных значений.
Спасибо.

