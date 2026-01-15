Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1498
Ребята. помогите прикрутить алерт к индикатору.
к индикаторам в которых:
int start()
int init()
int deinit()
прикручивать что-то, это не уважать ни себя ни других..
возьмите на себя труд и переделайте к современным интерфейсам
Если Вы изменяете глобальную переменную в функции, то она изменится. Но это опасный путь программирования, поскольку в коде, при его разрастании, будут происходить неочевидные присвоения в разных функциях программы.
Есть главная функция программы, вот там и делайте присвоение глобальных переменных. А в остальных функциях так:
Или так:
Согласен, что в объёмном коде можно легко упустить момент нежелательного изменения переменной (X). С этой позиции, обращение к главной функции каждый раз, когда нужно узнать, что там с X, будет правильным. Но вот в чем вопрос. Если главная функция рассчитывает и выводит несколько различных значений (X, Y, Z) и достаточно объёмна, а Х по ходу программы используется многократно, не будет ли такой подход излишне потреблять вычислительные мощности? Т.е. чтобы узнать Х мы раз за разом гоняем целый блок, где помимо Х также пересчитываются Y и Z, которые, допустим, были нужны только раз. Поэтому, если в алгоритм заложено последовательное изменение и перезапись Х от очередной функции к функции, то это, возможно, сложнее для программиста (требует больше внимания и проверок на ошибки), но потом легче для машины.
Так и покажите, как это должно выглядеть на современных интерфейсах. Человек судя по всему не программировал ни разу (иначе бы он и с алертом разобрался без нас). Он просто нашёл где-то код, принёс сюда и хочет алерт.
Но вот в чем вопрос. Если главная функция рассчитывает и выводит несколько различных значений (X, Y, Z) и достаточно объёмна, а Х по ходу программы используется многократно
в каких помойках вы берёте такие "индикаторы" и "советники" ?? но если патокать, то источник не иссякнет..
на сайте подобного нету уже давным давно.
хочет переноса - пусть заводит отдельную тему "старинный индикатор перенести в современный MQL5(4)". Там помогут, объяснят и будет полезно всем.
или во фриланс
но если патокать
От слова "патока", что ли?
прикрутил - не помню код из кодобазы и автора - которому нужно сказать спасибо! - если узнает свой код - говорю ему спасибо!
а вот Ваш индикатор - у меня получился - только на мт5 с Алертом.
Как это подсасывались? Так?