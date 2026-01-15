Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1502
конечно у меня сегодня праздник...потому решился на
"никогда не кормите их после полуночи". Не используйте СXxx (стандартную библиотеку) в проектах с прицелом более полугода. Худшее что можно было сделать с MQL5 в ней сделано
Это пример из справки, но у меня выдаёт ошибку компиляции. Что надо? Я пробовал, указывать типы в размере массива, ошибок меньше, но они не уходят, пробовал так же вернуть значение функции, тоже не помогает. Почему не работает пример из справки?
Какую ошибку выдаёт ?
Проверь скобки
Всё нормально с ними. Не надо смотреть на мои ошибки. Вы проверьте у себя. Или покажите пример, где Вы смогли воспользоваться этой функцией без ошибки компиляции.
0 ошибок:
Ну да, получается, глобально я не могу массиву память выделить. В инициализации тоже не могу, тогда в онтике недоступно это. Как мне тогда выделить резервный размер массива, чтобы на каждом тике не было перераспределения памяти?