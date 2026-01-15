Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1502

конечно у меня сегодня праздник...потому решился на 

"никогда не кормите их после полуночи". Не используйте СXxx (стандартную библиотеку) в проектах с прицелом более полугода. Худшее что можно было сделать с MQL5 в ней сделано

  
double arr[];
   ArrayResize(arr,100000,100000);
Это пример из справки, но у меня выдаёт ошибку компиляции. Что надо? Я пробовал, указывать типы в размере массива, ошибок меньше, но они не уходят, пробовал так же вернуть значение функции, тоже не помогает. Почему не работает пример из справки?
 
pribludilsa:
Это пример из справки, но у меня выдаёт ошибку компиляции. Что надо? Я пробовал, указывать типы в размере массива, ошибок меньше, но они не уходят, пробовал так же вернуть значение функции, тоже не помогает. Почему не работает пример из справки?
Какую ошибку выдаёт ?
 
MakarFX:
Какую ошибку выдаёт ?

Если копировать прям эти две строки из справки. Такие ошибки.

 
pribludilsa:

Если копировать прям эти две строки из справки. Такие ошибки.

Проверь скобки
 
MakarFX:
Проверь скобки
Всё нормально с ними. Не надо смотреть на мои ошибки. Вы проверьте у себя. Или покажите пример, где Вы смогли воспользоваться этой функцией без ошибки компиляции.
 
pribludilsa:
Всё нормально с ними. Не надо смотреть на мои ошибки. Вы проверьте у себя. Или покажите пример, где Вы смогли воспользоваться этой функцией без ошибки компиляции.


0 ошибок:

Vladislav Andruschenko:


0 ошибок:


Спасибо.
 
Vladislav Andruschenko:


0 ошибок:


Ну да, получается, глобально я не могу массиву память выделить. В инициализации тоже не могу, тогда в онтике недоступно это. Как мне тогда выделить резервный размер массива, чтобы на каждом тике не было перераспределения памяти?
 
pribludilsa:
Ну да, получается, глобально я не могу массиву память выделить. В инициализации тоже не могу, тогда в онтике недоступно это. Как мне тогда выделить резервный размер массива, чтобы на каждом тике не было перераспределения памяти?
Может как то лучше есть способ сделать, что я делаю. Чтобы перебор позиций два раза не вызывать, чтобы разгрузить интернет, я записываю тикеты позиций в массив, чтобы потом закрывать сделки. Еще не собрал этот кусок, у меня там сложность с отделением тикетов селл и бай, ну вроде примерно в голове уже придумал. Но буду рад совету, спасибо.
