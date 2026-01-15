Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1504
Не много не так...
В твоем примере Myfunc() отрабатывается и там и там
думая так правильно
Выделенное зачем?
Проще ведь так
Вот то что тебе надо
сложно понять нужный отрезок, поможешь вычленить?
Как выделить память массиву не в онтике?
Видел краем глаза, что у Вас был вопрос с этим. Вроде проблем не должно быть:
Не за что. У нас тоже жара капец ;)