Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1504

Новый комментарий
 
Aleksei Stepanenko:


Не много не так...

В твоем примере Myfunc() отрабатывается и там и там

думая так правильно

bool flag=false;
void OnChartEvent(...)
   {
   if(НажатиеНаКнопку) flag=true;
   }

int OnCalculate (...)
   {
      if(flag)
         {
         Myfunc(); flag=false;
         }
   }

void Myfunc()
   {
   
   }
 
Да, тут возможны вариации, в зависимости от того что нужно.
 
MakarFX:

Не много не так...

В твоем примере Myfunc() отрабатывается и там и там

думая так правильно

bool flag=false;
void OnChartEvent(...)
   {
   if(НажатиеНаКнопку) flag=true;
   }

int OnCalculate (...)
   {
      if(flag)
         {
         Myfunc(); flag=false;
         }
   }

void Myfunc()
   {
   
   }

Выделенное зачем?

Проще ведь так

void OnChartEvent(...)
   {
   if(НажатиеНаКнопку)
     Myfunc();
   }

int OnCalculate (...)
   {
   }

void Myfunc()
   {
    // Делаем что душе угодно…
   }
 
Alexey Viktorov:

Выделенное зачем?

Проще ведь так

Согласен
 
MakarFX:

Вот то что тебе надо

сложно понять нужный отрезок, поможешь вычленить?

 
Как выделить память массиву не в онтике?
 
Порт-моне тв:

сложно понять нужный отрезок, поможешь вычленить?

  

 
pribludilsa:
Как выделить память массиву не в онтике?

Видел краем глаза, что у Вас был вопрос с этим. Вроде проблем не должно быть:

int a[];

int OnInit()
   {
   ArrayResize(a,10000,10000);
   }
 
Aleksei Stepanenko:

Видел краем глаза, что у Вас был вопрос с этим. Вроде проблем не должно быть:

Спасибо. Точно. Перегрелся что то совсем.
 

Не за что. У нас тоже жара капец ;)

1...149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511...2693
Новый комментарий