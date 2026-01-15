Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1507
А можно как-то определить кол-во открытых графиков?
Исправил на 100.
Если нужно что-то найти одно, тогда после того как нашли - return, чтобы дальше не гонять цикл
мне надо гонять цикл на каждом тике, поэтому сделал так
а если два "чего то одного" открыто?
почему дальше то не гонять?
может подумать как-то при помощи CHARTEVENT_CUSTOM что-то сделать.
Не вариант...надо проверять без моего участия.
выше написанный код вроде правильно работает, но так как я слабый программист, хотел увидеть мнение более опытных и знающих.
...до понедельника ждать долго, чтоб проверить (
Так слушать эфир программа может тоже без Вашего участия, не?
не обязательно таскать фигню из справки, пишите очевидный цикл...вам-же потом с этим жить :-)
for(long chartId=ChartNext(0);chartId>0 &&!IsStopped();chartId=ChartNext(chartId)) {
if (ChartSymbol(chartId)=="") continue;
DoChart(chartId);
}
Я не изучал вопрос, но думаю можно назначить событие каждому графику, а потом ждать его в OnChartevent...
Алексей, если честно, то с моими познаниями это звучит страшно...
Мне надо проще, нашел объект на покупку-купил, нашел объект на продажу-продал.