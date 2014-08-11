Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Этот индикатор показывает прибыль в пунктах и в валюте депозита: текущую, за сегодня, за вчера, за три предыдущих дня раздельно за каждый, за текущую неделю, за текущий месяц, за текущий квартал, за текущий год и начиная с некоторой пользовательской даты.

Значения прибыли и убытка индикатор показывает разным цветом для удобства восприятия. Учитываются неторговые дни. Например, если СЕГОДНЯ, ВЧЕРА или ещё какой-нибудь день попадает на субботу или на воскресенье, то будет показана прибыль за пятницу.

В индикаторе можно настроить следующие параметры: