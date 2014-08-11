Ставь лайки и следи за новостями
i-Profit - индикатор для MetaTrader 4
Опубликовал:
- [Удален]
Просмотров:
- 17823
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Этот индикатор показывает прибыль в пунктах и в валюте депозита: текущую, за сегодня, за вчера, за три предыдущих дня раздельно за каждый, за текущую неделю, за текущий месяц, за текущий квартал, за текущий год и начиная с некоторой пользовательской даты.
Значения прибыли и убытка индикатор показывает разным цветом для удобства восприятия. Учитываются неторговые дни. Например, если СЕГОДНЯ, ВЧЕРА или ещё какой-нибудь день попадает на субботу или на воскресенье, то будет показана прибыль за пятницу.
В индикаторе можно настроить следующие параметры:
- eiPercent=6 - Расчёт процента прибыли относительно: 0-текущего баланса, 1-баланса на начало дня, 2-баланса на начало недели, 3-баланса на начало месяца, 4-баланса на начало квартала, 5-баланса на начало года, 6-баланса на пользовательскую дату.
- edUserDate=D'2012.12.20 09:12' - Пользовательская дата.
- eiOffsetY=30 - Смещение текстового блока по вертикали.
- eiStepY=12 - Шаг смещения текстового блока по вертикали.
- eiX1Row=3 - Координата X первой колонки - наименований показателей.
- eiX2Row=165 - Координата X второй колонки - абсолютных значений показателей в пунктах.
- eiX3Row=230 - Координата X третьей колонки - абсолютных значений показателей в валюте депозита.
- eiX4Row=305 - Координата X четвёртой колонки - относительных значений показателей в процентах к размеру депозита на начало заданного параметром eiPercent периода.
- ecText=Gray - Цвет текста.
- ecProfit=Green - Цвет положительного значения - прибыли.
- ecLoss=FireBrick - Цвет отрицательного значения - убытка.
