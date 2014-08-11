CodeBaseРазделы
i-Profit - индикатор для MetaTrader 4

Ким Игорь В. aka KimIV
Опубликовал:
[Удален]
Просмотров:
17823
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Этот индикатор показывает прибыль в пунктах и в валюте депозита: текущую, за сегодня, за вчера, за три предыдущих дня раздельно за каждый, за текущую неделю, за текущий месяц, за текущий квартал, за текущий год и начиная с некоторой пользовательской даты.

Значения прибыли и убытка индикатор показывает разным цветом для удобства восприятия. Учитываются неторговые дни. Например, если СЕГОДНЯ, ВЧЕРА или ещё какой-нибудь день попадает на субботу или на воскресенье, то будет показана прибыль за пятницу.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

  • eiPercent=6 - Расчёт процента прибыли относительно: 0-текущего баланса, 1-баланса на начало дня, 2-баланса на начало недели, 3-баланса на начало месяца, 4-баланса на начало квартала, 5-баланса на начало года, 6-баланса на пользовательскую дату.
  • edUserDate=D'2012.12.20 09:12' - Пользовательская дата.
  • eiOffsetY=30 - Смещение текстового блока по вертикали.
  • eiStepY=12 - Шаг смещения текстового блока по вертикали.
  • eiX1Row=3 - Координата X первой колонки - наименований показателей.
  • eiX2Row=165 - Координата X второй колонки - абсолютных значений показателей в пунктах.
  • eiX3Row=230 - Координата X третьей колонки - абсолютных значений показателей в валюте депозита.
  • eiX4Row=305 - Координата X четвёртой колонки - относительных значений показателей в процентах к размеру депозита на начало заданного параметром eiPercent периода.
  • ecText=Gray - Цвет текста.
  • ecProfit=Green - Цвет положительного значения - прибыли.
  • ecLoss=FireBrick - Цвет отрицательного значения - убытка.

