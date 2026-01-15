Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1510

Ну да, невесомый индикатор на каждый нужный график через шаблон, и EventChartCustom в один советник. Если для себя - нормальное решение, лучше чем циклы крутить.
 
Vitaly Muzichenko:

Код, который дал Алексей, запихните в Таймер с интервалом в пару секунд. Также добавьте строку, что если рынок закрыт - выход, чтобы не гонял цикл.

Такой подход немного разгрузит процессор на быстром рынке, а на медленном наоборот - позволит быстрее отследить появление объекта на другом графике.

Я так и сделал, но проверка 2 раза в секунду
 
Aleksei Stepanenko:
Ну да, невесомый индикатор на каждый нужный график через шаблон. Если для себя - нормальное решение, лучше чем циклы крутить.

Преимущество такого подхода, что при появлении объекта событие посылается 1 раз мгновенно, это упрощает разработку советника, но усложняет разработку индикатора, хотя конечный результат стоит таких усилий.

Ну а на одном любом графике 1 советник-прослушку, с обработкой событий и торговой логикой.

У меня так реализована одна торговая панель: 1 советник, и индикатор с кнопками на разных графиках, связка работает отлично и не потребляет память

 
Alexey Viktorov:
И¿ Опять индикатор на каждый график?

индикатор получает со всех нужных графиков, но робот на одном графике висит

 
Да, Виталий, именно так! Экономия ресурсов - наше всё ;)
 
Fast235:

индикатор получает со всех нужных графиков, но робот на одном графике висит

Точно!
 
Aleksei Stepanenko:
Да, Виталий, именно так! Экономия ресурсов - наше всё ;)

Ну у меня другая цель преследовалась помимо экономии.

У меня стоят советники на графиках, а открывать дополнительные копии окон для торговли с панели - как-то не то. Поэтому и была написана торговая панель в виде индикатора - их можно ставить на один график много.

 
  я извиняюсь что встрял в разговор,хтото может кто-нибудь ответить   на мой пост выше????
 
Vitaly Muzichenko:

Ну у меня другая цель преследовалась помимо экономии.

Интересно 

 
frank2020:
  я извиняюсь что встрял в разговор,хтото может кто-нибудь ответить   на мой пост выше????

А где индикатор-то? Прикрепите, пожалуйста, его сюда, чтобы не бродить по веткам форума.

