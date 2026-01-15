Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1510
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Код, который дал Алексей, запихните в Таймер с интервалом в пару секунд. Также добавьте строку, что если рынок закрыт - выход, чтобы не гонял цикл.
Такой подход немного разгрузит процессор на быстром рынке, а на медленном наоборот - позволит быстрее отследить появление объекта на другом графике.
Ну да, невесомый индикатор на каждый нужный график через шаблон. Если для себя - нормальное решение, лучше чем циклы крутить.
Преимущество такого подхода, что при появлении объекта событие посылается 1 раз мгновенно, это упрощает разработку советника, но усложняет разработку индикатора, хотя конечный результат стоит таких усилий.
Ну а на одном любом графике 1 советник-прослушку, с обработкой событий и торговой логикой.
У меня так реализована одна торговая панель: 1 советник, и индикатор с кнопками на разных графиках, связка работает отлично и не потребляет память
И¿ Опять индикатор на каждый график?
индикатор получает со всех нужных графиков, но робот на одном графике висит
индикатор получает со всех нужных графиков, но робот на одном графике висит
Да, Виталий, именно так! Экономия ресурсов - наше всё ;)
Ну у меня другая цель преследовалась помимо экономии.
У меня стоят советники на графиках, а открывать дополнительные копии окон для торговли с панели - как-то не то. Поэтому и была написана торговая панель в виде индикатора - их можно ставить на один график много.
Ну у меня другая цель преследовалась помимо экономии.
Интересно
я извиняюсь что встрял в разговор,хтото может кто-нибудь ответить на мой пост выше????
А где индикатор-то? Прикрепите, пожалуйста, его сюда, чтобы не бродить по веткам форума.